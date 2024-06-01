В Москве задержали телеведущего и бизнес-тренера Азата Байбурина по обвинению в мошенничестве

В Москве началось расследование по делу о мошенничестве телеведущего и бизнес-тренера Азата Байбурина.
28 мая в Москве задержали телеведущего и бизнес-тренера Азата Байбурина. Коуча, который убеждал людей вкладывать деньги в его компанию, а затем пропадал, отправили в СИЗО.
Ранее сообщалось, что инфобарон Аяз Шабутдинов запустил новый марафон прямо из СИЗО.
Как сообщает "Вечерняя Москва", первые афёры Байбурина начались ещё в 2018 году, когда его фирма "Рост Капитал" проворачивала сомнительные сделки.
Уголовное дело против Байбурина открыли в 2021 году. Бизнесмена обвинили заочно в мошенничестве в особо крупном размере. Насчитывается не менее полутысячи жертв махинаций гуру бизнеса.
Как только бизнес-тренер прилетел в Россию, его тут же задержали. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.
Вредители и болезни - настоящее бедствие для огородника. Тли, белокрылки, фитофтороз и другие напасти способны в короткие сроки нанести серьёзный ущерб урожаю. Многие пытаются бороться с ними при помощи химических препаратов, но это не всегда безопасно. Но существует универсальное средство защиты растений, которое поможет спасти ваш урожай.