В Москве задержали телеведущего и бизнес-тренера Азата Байбурина по обвинению в мошенничестве

Телеведущего и бизнес-тренера Азата Байбурина задержали в столице

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В Москве началось расследование по делу о мошенничестве телеведущего и бизнес-тренера Азата Байбурина.

Фото: flickr.com by dnak is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

28 мая в Москве задержали телеведущего и бизнес-тренера Азата Байбурина. Коуча, который убеждал людей вкладывать деньги в его компанию, а затем пропадал, отправили в СИЗО.

Ранее сообщалось, что инфобарон Аяз Шабутдинов запустил новый марафон прямо из СИЗО.

Как сообщает "Вечерняя Москва", первые афёры Байбурина начались ещё в 2018 году, когда его фирма "Рост Капитал" проворачивала сомнительные сделки.

Уголовное дело против Байбурина открыли в 2021 году. Бизнесмена обвинили заочно в мошенничестве в особо крупном размере. Насчитывается не менее полутысячи жертв махинаций гуру бизнеса.

Как только бизнес-тренер прилетел в Россию, его тут же задержали. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.