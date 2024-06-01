Садальский рассказал, как Никулин пошутил над приставленным к нему для слежки сотрудником КГБ

Садальский рассказал о смелых политических шутках Юрия Никулина

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Станислав Садальский рассказал, как актёр Юрий Никулин разыгрывал представителей Комитета Государственной Безопасности, которые за ним следили.

Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry A. Mottl is licensed under Creative Commons CC0 License

Звезда Фильма "Место встречи изменить нельзя" поведал историю о том, как Юрий Никулин заставлял "гэбэшников" писать на него доносы.

Когда актёр улетал на гастроли в западные страны, к нему приставляли представителя КГБ в штатском, который был призван следить за россиянами аз рубежом.

"Никулин открыто смеялся над ними. Каждый раз в самолёте перед приземлением, Юрий Владимирович подходил к "гэбэшнику" и спрашивал: "Вы не подскажете, как сказать по английски: Прошу политического убежища?" — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.

Садальский отметил, что Москва гордилась смелым поведением Никулина, а Савелий Крамаров потом использовал этот эпизод в фильме.