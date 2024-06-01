Леру Кудрявцеву напугали пакистанские автобусы с местами для богатых: в шоке с тяжелого люкса

Телеведущая Лера Кудрявцева впечатлена тем, какие комфортные места для состоятельных граждан предусмотрены в автобусах Пакистана.
Звезда ТВ опубликовала в своём Telegram-канале видео с пакистанским автобусом. На нижнем ярусе для богатых пассажиров предусмотрены особые места "бизнес-класса" с диваном, телевизором и другими удобствами.
"Я в шоке с этого тяжелого люкса, конечно", — поделилась ведущая шоу "Секрет на миллион" своими эмоциями с подписчиками.
Ранее сообщалось, автомобиль Tesla бросает вызов китайским автопроизводителям.
Вредители и болезни - настоящее бедствие для огородника. Тли, белокрылки, фитофтороз и другие напасти способны в короткие сроки нанести серьёзный ущерб урожаю. Многие пытаются бороться с ними при помощи химических препаратов, но это не всегда безопасно. Но существует универсальное средство защиты растений, которое поможет спасти ваш урожай.