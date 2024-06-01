Леру Кудрявцеву напугали пакистанские автобусы с местами для богатых: в шоке с тяжелого люкса

Лера Кудрявцева шокирована пакистанскими автобусами премиум класса

0:38 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Лера Кудрявцева впечатлена тем, какие комфортные места для состоятельных граждан предусмотрены в автобусах Пакистана.

Фото: commons.wikimedia.org by High Contrast is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Germany

Звезда ТВ опубликовала в своём Telegram-канале видео с пакистанским автобусом. На нижнем ярусе для богатых пассажиров предусмотрены особые места "бизнес-класса" с диваном, телевизором и другими удобствами.

"Я в шоке с этого тяжелого люкса, конечно", — поделилась ведущая шоу "Секрет на миллион" своими эмоциями с подписчиками.

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