Телеведущая Ксения Бородина рассказала, каким будет будущее через 7 лет

Звезда "Дома-2" Ксения Бородина помечтала о будущем вслед за первыми лицами России.
Ксения Бородина верит в развитие технического прогресса, который должен привести к появлению летающих автомобилей.
"Мне кажется, что если первые лица в стране говорят, о том, что беспилотные авто будут массовой историей уже через 5-7 лет, это однозначно вау!" — написала Бородина в "Инстаграме"*.
Ксения обеспокоена тем, что российские дороги не готовы пока к появлению крылатых машин. Она отметила, что не хочет, чтобы из авто исчез руль, так как любит сама вести машину.
Ранее сообщалось, что продажи премиальных авто в России упали до минимума.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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