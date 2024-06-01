Телеведущая Ксения Бородина рассказала, каким будет будущее через 7 лет

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Ксения Бородина высказалась о летающих автомобилях

0:53
Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" Ксения Бородина помечтала о будущем вслед за первыми лицами России.

Ксения Бородина высказалась о летающих автомобилях
Фото: Wikipedia by Karl Baron is licensed under CC BY 2.0

Ксения Бородина верит в развитие технического прогресса, который должен привести к появлению летающих автомобилей.

"Мне кажется, что если первые лица в стране говорят, о том, что беспилотные авто будут массовой историей уже через 5-7 лет, это однозначно вау!" — написала Бородина в "Инстаграме"*.

Ксения обеспокоена тем, что российские дороги не готовы пока к появлению крылатых машин. Она отметила, что не хочет, чтобы из авто исчез руль, так как любит сама вести машину.

Ранее сообщалось, что продажи премиальных авто в России упали до минимума.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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