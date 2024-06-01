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"У нас нет времени на вражду": Муж Кадышевой прокомментировал скандальные слухи о драке с Бабкиной

Муж Кадышевой опроверг слухи о вражде с Бабкиной

Шоу-бизнес

Александр Костюк, муж Надежды Кадышевой и основатель ансамбля "Золотое кольцо", опроверг слухи о вражде между Кадышевой и Надеждой Бабкиной.

Муж Кадышевой опроверг слухи о вражде с Бабкиной
Фото: Wikipedia by El Pantera is licensed under GNU Free Documentation License

В интервью NEWS. ru он заявил, что у занятых артистов нет времени на сплетни и вражду, и обе певицы активно популяризируют русские народные песни. Костюк подчеркнул, что количество поклонников такой музыки растет.

Слухи о вражде появились в 2020 году, когда говорилось о конфликте на съемках "Новогоднего огонька". Недавно Кадышева вернулась на сцену после долгого отсутствия, выступив в Всероссийском музее декоративного искусства и передав музею девять своих концертных нарядов.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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