"У нас нет времени на вражду": Муж Кадышевой прокомментировал скандальные слухи о драке с Бабкиной

Муж Кадышевой опроверг слухи о вражде с Бабкиной

Александр Костюк, муж Надежды Кадышевой и основатель ансамбля "Золотое кольцо", опроверг слухи о вражде между Кадышевой и Надеждой Бабкиной.

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В интервью NEWS. ru он заявил, что у занятых артистов нет времени на сплетни и вражду, и обе певицы активно популяризируют русские народные песни. Костюк подчеркнул, что количество поклонников такой музыки растет.

Слухи о вражде появились в 2020 году, когда говорилось о конфликте на съемках "Новогоднего огонька". Недавно Кадышева вернулась на сцену после долгого отсутствия, выступив в Всероссийском музее декоративного искусства и передав музею девять своих концертных нарядов.