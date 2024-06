"У нас нет времени на вражду": Муж Кадышевой прокомментировал скандальные слухи о драке с Бабкиной

Александр Костюк, муж Надежды Кадышевой и основатель ансамбля "Золотое кольцо", опроверг слухи о вражде между Кадышевой и Надеждой Бабкиной.

Фото: Wikipedia by El Pantera is licensed under GNU Free Documentation License