Алексей Панин* возмущен своим новым статусом террориста

Алексей Панин* выразил недовольство включением его в список террористов

0:39 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актер Алексей Панин*, признанный иноагентом и внесенный в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга, выразил недовольство этим статусом в интервью на YouTube-канале "Shpak News".

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Панин* рассказал, что размещал информацию о сборе денег для украинской армии и распространял фейки о событиях в Мариуполе. Он подчеркнул, что всегда считал террористами таких людей, как Усама бен Ладен и Саддам Хусейн, и был удивлен своему включению в этот список.

* — признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга