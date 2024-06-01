Алексей Панин* возмущен своим новым статусом террориста

Актер Алексей Панин*, признанный иноагентом и внесенный в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга, выразил недовольство этим статусом в интервью на YouTube-канале "Shpak News".
Панин* рассказал, что размещал информацию о сборе денег для украинской армии и распространял фейки о событиях в Мариуполе. Он подчеркнул, что всегда считал террористами таких людей, как Усама бен Ладен и Саддам Хусейн, и был удивлен своему включению в этот список.
* — признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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