Дмитрий Исхаков устроил волшебную фотосессию для актрисы Пересильд и её жениха: "Одно лицо"

Бывший муж певицы Полины Гагариной фотограф Дмитрий Исхаков опубликовал необычные снимки актрисы Юлии Пересильд и её бойфренда, актёр Михаила Тройника.
Исхаков разметил в "Инстаграме"* серию чёрно-белых снимков со звездой фильма "Вызов" и её возлюбленного.
Фото подчеркивает схожесть влюблённой пары. На снимках Юлия Пересильд и Михаил Тройник держат в руках разрезанные пополам портреты своих половинок.
Фотограф назвал актёров своими музами.
"Придумал это за 5 минут до съёмки. Экспромт", — объяснил Исхаков.
Подписчики поразились тому, как Юлия и Михаил схожи внешне.
"Они так похожи друг с другом, прекрасная пара";
"Это одно лицо! Один человек как будто!";
"Единство и борьба противоположностей", — писали восхищённые фолловеры под результатом фотосессии.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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