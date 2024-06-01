Дмитрий Исхаков устроил волшебную фотосессию для актрисы Пересильд и её жениха: "Одно лицо"

Дмитрий Исхаков сфотографировал Юлию Пересильд с женихом

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Бывший муж певицы Полины Гагариной фотограф Дмитрий Исхаков опубликовал необычные снимки актрисы Юлии Пересильд и её бойфренда, актёр Михаила Тройника.

Фото: https://www.instagram.com/isxakov by Инстаграм Дмитрия Исхакова is licensed under public doman

Исхаков разметил в "Инстаграме"* серию чёрно-белых снимков со звездой фильма "Вызов" и её возлюбленного.

Фото подчеркивает схожесть влюблённой пары. На снимках Юлия Пересильд и Михаил Тройник держат в руках разрезанные пополам портреты своих половинок.

Фотограф назвал актёров своими музами.

"Придумал это за 5 минут до съёмки. Экспромт", — объяснил Исхаков.

Подписчики поразились тому, как Юлия и Михаил схожи внешне.

"Они так похожи друг с другом, прекрасная пара"; "Это одно лицо! Один человек как будто!"; "Единство и борьба противоположностей", — писали восхищённые фолловеры под результатом фотосессии.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской