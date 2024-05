Сергей Никоненко назвал уехавших из России звезд "гнильем" и "недостойными приличных оценок"

Народный артист РСФСР Сергей Никоненко резко раскритиковал актеров Дмитрия Назарова*, Артура Смольянинова** и Марию Машкову, уехавших из России и признанных иноагентами.

Фото: www.flickr.com by Håkan Dahlström from Malmö, Sweden is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic.