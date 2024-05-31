Сергей Никоненко назвал уехавших из России звезд "гнильем" и "недостойными приличных оценок"

Сергей Никоненко жестко раскритиковал уехавших из России актеров

Народный артист РСФСР Сергей Никоненко резко раскритиковал актеров Дмитрия Назарова*, Артура Смольянинова** и Марию Машкову, уехавших из России и признанных иноагентами.

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Никоненко назвал их "гнильем" и подчеркнул, что они не достойны приличных оценок. Дмитрий Назаров* вместе с женой уехал во Францию в январе 2023 года, Артур Смольянинов** заявил о поддержке Украины, а Мария Машкова, живущая в США, критиковала Россию после начала спецоперации.

* — признан иностранным агентом.

** — признан иностранным агентом и внесен в России в список террористов и экстремистов.