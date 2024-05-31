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Сергей Никоненко назвал уехавших из России звезд "гнильем" и "недостойными приличных оценок"

Сергей Никоненко жестко раскритиковал уехавших из России актеров

Шоу-бизнес

Народный артист РСФСР Сергей Никоненко резко раскритиковал актеров Дмитрия Назарова*, Артура Смольянинова** и Марию Машкову, уехавших из России и признанных иноагентами.

Сергей Никоненко жестко раскритиковал уехавших из России актеров
Фото: www.flickr.com by Håkan Dahlström from Malmö, Sweden is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic.

Никоненко назвал их "гнильем" и подчеркнул, что они не достойны приличных оценок. Дмитрий Назаров* вместе с женой уехал во Францию в январе 2023 года, Артур Смольянинов** заявил о поддержке Украины, а Мария Машкова, живущая в США, критиковала Россию после начала спецоперации.

* — признан иностранным агентом.

**  — признан иностранным агентом и внесен в России в список террористов и экстремистов.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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