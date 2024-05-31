Наследство Анастасии Заворотнюк: кому достанутся многомиллионные активы?

Актриса Анастасия Заворотнюк умерла 30 мая после продолжительной болезни. Перед смертью она жила в своём доме в Крекшино, который приобрела вместе с мужем Петром Чернышевым.
По данным, у Заворотнюк также были квартиры в Москве и Ялте, а также несколько автомобилей. Переоформление имущества началось в 2021 году, когда актриса передала подмосковный коттедж своим детям Анне и Майклу, а автомобили — своей матери. Об этом сообщает Рамблер.
Адвокат Ольга Власова пояснила, что основное имущество будет поделено между мужем, матерью и детьми Заворотнюк. Адвокат Юрий Шель отметил, что актриса, вероятно, не оставила завещания из-за тяжёлого состояния в последние годы, и её долги также перейдут к наследникам.
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