Ольга Орлова выразила восхищение мужу Анастасии Заворотнюк: его нужно занести в "Красную книгу"

Певица Ольга Орлова рассказала о самоотверженном поведении мужа Анастасии Заворотнюк Петре Чернышеве.
Ольга Орлова похвалила вдовца актрисы Анастасии Заворотнюк, который приложил максимум усилий, чтобы спасти жену.
Фигурист Пётр Чернышев, по мнению певицы, положил всю жизнь, чтобы помочь любимой.
"Он просто должен быть занесён в "Красную книгу!" — выразила своё мнение Орлова в программе Андрея Малахова.
Ранее Ольга Орлова рассказала о тайных визитах в больницу к Заворотнюк и той конспирации, которой придерживались в окружении звезды сериала "Моя прекрасная няня".
Вредители и болезни - настоящее бедствие для огородника. Тли, белокрылки, фитофтороз и другие напасти способны в короткие сроки нанести серьёзный ущерб урожаю. Многие пытаются бороться с ними при помощи химических препаратов, но это не всегда безопасно. Но существует универсальное средство защиты растений, которое поможет спасти ваш урожай.