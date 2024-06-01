Ольга Орлова выразила восхищение мужу Анастасии Заворотнюк: его нужно занести в "Красную книгу"

Ольга Орлова похвалила мужа Анастасии Заворотнюк

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Ольга Орлова рассказала о самоотверженном поведении мужа Анастасии Заворотнюк Петре Чернышеве.

Фото: https://vk.com/azavorotnyuk by ВК-аккаунт Анастасии Заворотнюк is licensed under public doman

Ольга Орлова похвалила вдовца актрисы Анастасии Заворотнюк, который приложил максимум усилий, чтобы спасти жену.

Фигурист Пётр Чернышев, по мнению певицы, положил всю жизнь, чтобы помочь любимой.

"Он просто должен быть занесён в "Красную книгу!" — выразила своё мнение Орлова в программе Андрея Малахова.

Ранее Ольга Орлова рассказала о тайных визитах в больницу к Заворотнюк и той конспирации, которой придерживались в окружении звезды сериала "Моя прекрасная няня".