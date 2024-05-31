Наряженная в белое платье Ида Галич показала своего брутального бородатого жениха

Блогер Ида Галич приоткрыла завесу тайны о своей личной жизни.
Ида Галич опубликовала в "Инстаграме"* чёрно-белое видео в обнимку с возлюбленным. На кадрах блогер в болом платье вышагивает, опираясь на плечо бойфренда.
Лицо жениха Ида пока скрывает, однако видно, что мужчина бородат, широкоплеч и брутален. Под кадрами она оставила смайлик в виде чёрного сердца.
Подписчики Иды сгорают от любопытства, пытаясь вычислить личность возлюбленного звезды.
"Со спины вижу, что красавчик. У Иды всегда был хороший вкус на мужчин";
"Мы уже нашли, кто это?";
"Когда же уже увидим его лицо?" — комментировали видео фолловеры.
Ранее Ида Галич впервые рассказала о своем возлюбленном.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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