Наряженная в белое платье Ида Галич показала своего брутального бородатого жениха

Блогер Ида Галич похвасталась женихом

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Ида Галич приоткрыла завесу тайны о своей личной жизни.

Фото: https://www.instagram.com/galichida by Инстаграм Иды Галич is licensed under public doman

Ида Галич опубликовала в "Инстаграме"* чёрно-белое видео в обнимку с возлюбленным. На кадрах блогер в болом платье вышагивает, опираясь на плечо бойфренда.

Лицо жениха Ида пока скрывает, однако видно, что мужчина бородат, широкоплеч и брутален. Под кадрами она оставила смайлик в виде чёрного сердца.

Подписчики Иды сгорают от любопытства, пытаясь вычислить личность возлюбленного звезды.

"Со спины вижу, что красавчик. У Иды всегда был хороший вкус на мужчин"; "Мы уже нашли, кто это?"; "Когда же уже увидим его лицо?" — комментировали видео фолловеры.

Ранее Ида Галич впервые рассказала о своем возлюбленном.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской