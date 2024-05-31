Мария Погребняк резко ответила Розе Сябитовой, которая поставила на ней клеймо матери-одиночки

Блогер Мария Погребняк объяснила телесвахе Розе Сябитовой, почему она ошибается, когда говорит, что у многодетных матерей нет шансов снова выйти замуж.
Погребняк отметила, что ей уже поздно обращаться за помощью в брачные агентства.
"Дорогая, Роза! Я тронута тем, что вы беспокоитесь о моей судьбе", — обратилась к ведущей шоу "Давай поженимся" Мария в своём Telegram-канале.
Блогер объяснила телесвахе, что ей уже сделал предложение "самый лучший мужчина на земле", и она уже думает о покупке свадебного платья.
Ранее Роза Сябитова заявила, что Мария Погребняк никому не нужна с тремя детьми. Она уверена, что шансов благополучно выйти замуж у звезды почти нет.
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