Певец Юрий Лоза рассказал о причинах исчезновения натуральных блондинок

Певец Юрий Лоза обеспокоен тем, что в России могут полностью исчезнуть натуральные блондинки.
В День блондинок автор и исполнитель хита "Плот" объяснил, что настоящая блондинка — редкость, и они в скором времени вовсе пропадут.
"Чтобы ребёнок родился блондином, у обоих родителей должны быть светлые волосы. Во-вторых, в странах, где преобладает тёмный цвет волос, население неуклонно растёт, а носители "белокурого гена" всё чаще ограничиваются одним ребёнком", — написал артист в своём ВК-аккаунте.
Певец рассказал анекдот о глупой блондинке, которая заявила, что вероятность встретить динозавра на улице составляет 50%
— Как так?
— Ну, или встречу, или не встречу, — гласит концовка анекдота.
Ранее фигурист Евгений Плющенко показал своих сыновей-блондинов.
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