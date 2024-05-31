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Певец Юрий Лоза рассказал о причинах исчезновения натуральных блондинок

Юрий Лоза порассуждал о женщинах-блондинках

0:55
Шоу-бизнес

Певец Юрий Лоза обеспокоен тем, что в России могут полностью исчезнуть натуральные блондинки.

Юрий Лоза порассуждал о женщинах-блондинках
Фото: unsplash.com by Dmitry Zelinskiy zelindm is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

В День блондинок автор и исполнитель хита "Плот" объяснил, что настоящая блондинка — редкость, и они в скором времени вовсе пропадут.

"Чтобы ребёнок родился блондином, у обоих родителей должны быть светлые волосы. Во-вторых, в странах, где преобладает тёмный цвет волос, население неуклонно растёт, а носители "белокурого гена" всё чаще ограничиваются одним ребёнком", — написал артист в своём ВК-аккаунте.

Певец рассказал анекдот о глупой блондинке, которая заявила, что вероятность встретить динозавра на улице составляет 50%

— Как так?
— Ну, или встречу, или не встречу, — гласит концовка анекдота.

Ранее фигурист Евгений Плющенко показал своих сыновей-блондинов.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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