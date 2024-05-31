Анна Заворотнюк показала домашние кадры с матерью и маленькой сестрой

Дочь Анастасии Заворотнюк показала кадры с матерью

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Дочь покойной актрисы Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала кадры с матерью из домашнего архива.

Фото: https://www.instagram.com/anna_zavorotnyuk by Инстаграм Анны Заворотнюк is licensed under public doman

Анна Заворотнюк поделилась в "Инстаграме"* видео, на которых Анастасия запечатлена с маленькой дочкой Милой на руках. Кадры датированы 2018 годом. Тогда звезда сериала "Моя прекрасная няня" ещё не знала о своей болезни.

Девушка призналась, что впервые за пять лет нашла в себе силы пересмотреть домашние видео с мамой.

"Хочу навсегда вернуться в этот день и чтобы он никогда не заканчивался. Ты здесь такая счастливая, а мы всегда заряжались от твоего солнца, которое ярко освещало всё и всех вокруг", — написала Анна под кадрами.

Ранее стало известно точное время и место прощания с актрисой Анастасией Заворотнюк.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской