Анна Заворотнюк показала домашние кадры с матерью и маленькой сестрой

Дочь покойной актрисы Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала кадры с матерью из домашнего архива.
Анна Заворотнюк поделилась в "Инстаграме"* видео, на которых Анастасия запечатлена с маленькой дочкой Милой на руках. Кадры датированы 2018 годом. Тогда звезда сериала "Моя прекрасная няня" ещё не знала о своей болезни.
Девушка призналась, что впервые за пять лет нашла в себе силы пересмотреть домашние видео с мамой.
"Хочу навсегда вернуться в этот день и чтобы он никогда не заканчивался. Ты здесь такая счастливая, а мы всегда заряжались от твоего солнца, которое ярко освещало всё и всех вокруг", — написала Анна под кадрами.
Ранее стало известно точное время и место прощания с актрисой Анастасией Заворотнюк.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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