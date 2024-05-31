Анфиса Чехова устроила сыну Соломону "ужасный" день рождения, который пошёл не по плану

Телеведущая Анфиса Чехова порадовала сына Соломона, которому исполнилось 12 лет, праздником, похожим на Хэллоуин.
Анфиса Чехова опубликовала в "Инстаграме"* серию снимков в квартире, украшенную надувными зомби.
Звезда ТВ рассказала, что в этот раз всё пошло не по плану, так как няня Соломона попала в больницу. Ей всё пришлось делать самой. Цифра 2, по словам Чеховой, ночью лопнула, поэтому Соломон шутил, что ему исполняется год.
Подарки, по рассказу звезды, не успели приехать вовремя, и не все приглашённые гости сумели выбраться на праздник.
"Всегда переживаю, когда Соломон расстраивается из-за друзей. А "друзья" это его ахиллесова пята по жизни", — объяснила Анфиса.
Ранее сообщалось, что певица Анастасия Стоцкая устроила праздник в день рождения дочери.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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