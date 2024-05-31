Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Появление темных кругов под глазами: их источники и методы борьбы
Игрок ЦСКА Файзуллаев счастлив, что национальная команда попала на Олимпиаду
JСР: ночное бодрствование повышает риск суицида
Известны основные фобии немецких туристов
Россияне массово жалуются на качество китайских автомобилей
Кинологи поделились фактами об охотничьих породах собак
Высадка томатов в открытый грунт: что положить в лунку
Излечение прыщей, улучшение тонуса кожи и другие преимущества применения ретинола
Минфин США предложил Китаю выбрать между Западом и РФ
Анфиса Чехова устроила сыну Соломону "ужасный" день рождения, который пошёл не по плану

Анфиса Чехова организовала своему сыну праздник в стиле зомби

1:03
Шоу-бизнес

Телеведущая Анфиса Чехова порадовала сына Соломона, которому исполнилось 12 лет, праздником, похожим на Хэллоуин.

Анфиса Чехова организовала своему сыну праздник в стиле зомби
Фото: https://www.instagram.com/achekhova by Инстаграм Анфисы Чеховой is licensed under public doman

Анфиса Чехова опубликовала в "Инстаграме"* серию снимков в квартире, украшенную надувными зомби.

Звезда ТВ рассказала, что в этот раз всё пошло не по плану, так как няня Соломона попала в больницу. Ей всё пришлось делать самой. Цифра 2, по словам Чеховой, ночью лопнула, поэтому Соломон шутил, что ему исполняется год.

Подарки, по рассказу звезды, не успели приехать вовремя, и не все приглашённые гости сумели выбраться на праздник.

"Всегда переживаю, когда Соломон расстраивается из-за друзей. А "друзья" это его ахиллесова пята по жизни", — объяснила Анфиса.

Ранее сообщалось, что певица Анастасия Стоцкая устроила праздник в день рождения дочери.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Российские самолёты пересекли воздушное пространство Финляндии впервые с 2022 года

Финляндия разрешила нескольким российским самолётам войти в своё воздушное пространство для обхода грозового фронта.

Финляндия впустила в своё воздушное пространство российские самолёты
Азамат Мусагалиев объяснил, почему ущемляет Дениса Дорохова
Комик Азамат Мусагалиев объяснил, почему не общается с Денисом Дороховым
Чем подкормить лук и чеснок в начале лета
Шукшина опубликовала гневный пост о Киркорове и Лолите, которые триумфально возвращаются на ТВ
РСМД: удары ракетами США по РФ вызовет решение "Атакуем!" Олег Володин НАТО хочет сама координировать отправку военной помощи Украине Дмитрий Плотников Дружба пса и кролика, игра ягуара с детьми: тайны в поведении животных Сергей Лебедев
Какими минеральными удобрениями стоит подкармливать помидоры во время цветения
Нервов не хватит: названы самые непослушные породы собак
Универсальное средство от тли, белокрылки и фитофторы
Универсальное средство от тли, белокрылки и фитофторы
Последние материалы
Появление темных кругов под глазами: их источники и методы борьбы
Игрок ЦСКА Файзуллаев счастлив, что национальная команда попала на Олимпиаду
JСР: ночное бодрствование повышает риск суицида
Известны основные фобии немецких туристов
Россияне массово жалуются на качество китайских автомобилей
Кинологи поделились фактами об охотничьих породах собак
Высадка томатов в открытый грунт: что положить в лунку
Излечение прыщей, улучшение тонуса кожи и другие преимущества применения ретинола
Анфиса Чехова организовала своему сыну праздник в стиле зомби
Минфин США предложил Китаю выбрать между Западом и РФ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников