Анфиса Чехова устроила сыну Соломону "ужасный" день рождения, который пошёл не по плану

Анфиса Чехова организовала своему сыну праздник в стиле зомби

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Анфиса Чехова порадовала сына Соломона, которому исполнилось 12 лет, праздником, похожим на Хэллоуин.

Фото: https://www.instagram.com/achekhova by Инстаграм Анфисы Чеховой is licensed under public doman

Анфиса Чехова опубликовала в "Инстаграме"* серию снимков в квартире, украшенную надувными зомби.

Звезда ТВ рассказала, что в этот раз всё пошло не по плану, так как няня Соломона попала в больницу. Ей всё пришлось делать самой. Цифра 2, по словам Чеховой, ночью лопнула, поэтому Соломон шутил, что ему исполняется год.

Подарки, по рассказу звезды, не успели приехать вовремя, и не все приглашённые гости сумели выбраться на праздник.

"Всегда переживаю, когда Соломон расстраивается из-за друзей. А "друзья" это его ахиллесова пята по жизни", — объяснила Анфиса.

Ранее сообщалось, что певица Анастасия Стоцкая устроила праздник в день рождения дочери.

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