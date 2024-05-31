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Shot: Учёные создавали для Заворотнюк вакцину из раковых клеток

Анастасию Заворотнюк лечили вакциной из раковых клеток

1:51
Шоу-бизнес

Российскую актрису, звезду сериала "Моя прекрасная няня" Анастасию Заворотнюк лечили с помощью вакцины из раковых клеток.

Анастасию Заворотнюк лечили вакциной из раковых клеток
Фото: dvidshub.net by Petty Officer 1st Class Elizabeth Merriam

Врачи частной клиники с уважением отнеслись к беде артистки и проводили ей бесплатное лечение, пишет Shot.

По словам врача Анастасии, она опробовала разные методы лечения. Все попытки побороть опухоль головного мозга оказались тщетными. Анастасии провели две операции, однако она не смогла вылечиться полностью.

После этого семья актрисы решила создать вакцину из ее раковых клеток. Таким образом, иммунная система Анастасии должна была начать атаковать болезнь. Клетки Анастасии Заворотнюк сдали в Институт молекулярной биологии имени Энгельгардта, где врачи усиленно разрабатывали вакцину.

После введения вакцины актриса как-будто пошла на поправку, ей стало легче. Семья решила, что лечение действительно помогает. Врачи тоже были уверены, что у Анастасии Заворотнюк намечаются улучшения. Однако шесть месяцев назад артистке снова стало хуже.

Заворотнюк в 53 года умерла от болезни 30 мая 2024 года на руках у своего мужа. Прощание с Анастасией состоится 1 июня в Покровском монастыре.

Добавим, что у Анастасии в 2018 году обнаружили смертельное заболевание — опухоль головного мозна IV степени или глиобластому. 

Уточним, что правильное лечение глиобластомы головного мозга в большинстве случаев способно продлить жизнь до 1,5–2 лет, только 5 процентов таких пациентов живут пять лет и дольше.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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