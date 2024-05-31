Тарзан признался в любви Наташе Королёвой в день рождения певицы

Тарзан обратился к Наташе Королёвой в день её рождения

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Тарзан поздравил Наташу Королёву с днём рождения.

Фото: https://www.instagram.com/tarzan___official by Инстаграм Тарзана is licensed under public doman

Певице Наташе Королёвой 31 мая исполнился 51 год. С праздником жену в "Инстаграме"* поздравил стриптизёр Тарзан.

"С днём рождения, любовь моя! Будь счастлива!" — написал Сергей Глушко (настоящее имя Тарзана).

Своё поздравление он сопроводил снимком жены. На фото певица запечатлена на фоне достопримечательностей Китая. Королёва в красном кимоно позирует с китайским зонтиком.

Ранее сообщалось, что певица Наташа Королёва вместе с мужем уехала в санаторий в Минводах.

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