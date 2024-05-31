Тарзан признался в любви Наташе Королёвой в день рождения певицы

Тарзан поздравил Наташу Королёву с днём рождения.
Певице Наташе Королёвой 31 мая исполнился 51 год. С праздником жену в "Инстаграме"* поздравил стриптизёр Тарзан.
"С днём рождения, любовь моя! Будь счастлива!" — написал Сергей Глушко (настоящее имя Тарзана).
Своё поздравление он сопроводил снимком жены. На фото певица запечатлена на фоне достопримечательностей Китая. Королёва в красном кимоно позирует с китайским зонтиком.
Ранее сообщалось, что певица Наташа Королёва вместе с мужем уехала в санаторий в Минводах.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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