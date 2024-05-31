"Как будто Бога нет": Савельева поражена смертью Заворотнюк, давшей ей ценный совет

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Певица Савельева вспомнила про совет актрисы Заворотнюк уходить в кино

Шоу-бизнес

Певица Саша Савельева в личном блоге поделилась воспоминаниями об актрисе Анастасии Заворотнюк. По её словам, кинозвезда дала ей важный совет.

Певица Савельева вспомнила про совет актрисы Заворотнюк уходить в кино
Фото: instagram.com by личный аккаунт Александры Савельевой в Инстаграм is licensed under public domain

Савельева характеризует артистку как независтливую и светлую. В их встречу в аэропорту Заворотнюк посоветовала певице начать сольную карьеру.

"Говорила мне, что нужно срочно делать сольный проект и уходить в кино, что возьмут меня просто с руками и ногами, что нужно писать саундтреки к фильмам и сниматься в них…" — написала Саша.

Савельева с грустью отмечает, что даже у самых светлых людей в жизни случаются такие серьёзные заболевания.

"Будто и нет Бога и все настолько рандомно в нашем мире…" — посетовала исполнительница.

Ранее продюсер объяснил провальное выступление Кристины Орбакайте в Монако.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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