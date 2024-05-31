"Как будто Бога нет": Савельева поражена смертью Заворотнюк, давшей ей ценный совет

Певица Саша Савельева в личном блоге поделилась воспоминаниями об актрисе Анастасии Заворотнюк. По её словам, кинозвезда дала ей важный совет.
Савельева характеризует артистку как независтливую и светлую. В их встречу в аэропорту Заворотнюк посоветовала певице начать сольную карьеру.
"Говорила мне, что нужно срочно делать сольный проект и уходить в кино, что возьмут меня просто с руками и ногами, что нужно писать саундтреки к фильмам и сниматься в них…" — написала Саша.
Савельева с грустью отмечает, что даже у самых светлых людей в жизни случаются такие серьёзные заболевания.
"Будто и нет Бога и все настолько рандомно в нашем мире…" — посетовала исполнительница.
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