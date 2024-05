"Как будто Бога нет": Савельева поражена смертью Заворотнюк, давшей ей ценный совет

Певица Саша Савельева в личном блоге поделилась воспоминаниями об актрисе Анастасии Заворотнюк. По её словам, кинозвезда дала ей важный совет.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Александры Савельевой в Инстаграм is licensed under public domain