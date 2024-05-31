Ксения Собчак призналась, что её роман с Константином Богомоловым начался с негативного инцидента

Ксения Собчак рассказала, с чего начался её роман с Богомоловым

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ксения Собчак показала предмет, который послужил поводом для начала её романа с режиссёром Константином Богомоловым.

Фото: https://vk.com/sobchak by ВК-аккаунт Ксении Собчак is licensed under public doman

Ксения Собчак опубликовала в "Инстаграме"* фото с брендовой сумкой необычной формы, похожей на гармошку.

"Мой роман с Константином Богомоловым начался с того, что он раскритиковал эту сумку. Прошло много лет, и сумка жива, и КЮ рядом", — написала под снимком журналистка.

Ранее сообщалось, что бывшая жена режиссёра Константина Богомолова Дарья Мороз пользуется тем же парфюмом, что и Ксения Собчак.

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