Ксения Собчак призналась, что её роман с Константином Богомоловым начался с негативного инцидента

Ксения Собчак показала предмет, который послужил поводом для начала её романа с режиссёром Константином Богомоловым.
Ксения Собчак опубликовала в "Инстаграме"* фото с брендовой сумкой необычной формы, похожей на гармошку.
"Мой роман с Константином Богомоловым начался с того, что он раскритиковал эту сумку. Прошло много лет, и сумка жива, и КЮ рядом", — написала под снимком журналистка.
Ранее сообщалось, что бывшая жена режиссёра Константина Богомолова Дарья Мороз пользуется тем же парфюмом, что и Ксения Собчак.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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