"Ради хорошего гонорара": продюсер объяснил, почему Орбакайте согласилась опозориться в Монако

Музыкальный продюсер Павел Рудченко в разговоре с порталом "Страсти" заявил, что провальное выступление певицы Кристины Орбакайте в Монако скорее всего связано с неподготовленностью площадки.
Он отметил, что артисты в большинстве своём тщательно следят за тем, чтобы им было комфортно выступать. Но в данной ситуации оборудование явно собрали из того, что было.
"Кристина Орбакайте видно, что поет на износ. То есть ей некомфортно, она себя плохо слышит. Вот она кричит в микрофон", — пояснил Рудченко.
Он предположил, что артистка согласилась выступить в таком месте за приличный гонорар.
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