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"Ради хорошего гонорара": продюсер объяснил, почему Орбакайте согласилась опозориться в Монако

Продюсер Рудченко связал провал Орбакайте в Монако с плохим оборудованием

0:47
Шоу-бизнес

Музыкальный продюсер Павел Рудченко в разговоре с порталом "Страсти" заявил, что провальное выступление певицы Кристины Орбакайте в Монако скорее всего связано с неподготовленностью площадки.

Продюсер Рудченко связал провал Орбакайте в Монако с плохим оборудованием
Фото: youtube.com by канал Кристина Орбакайте is licensed under public domain

Он отметил, что артисты в большинстве своём тщательно следят за тем, чтобы им было комфортно выступать. Но в данной ситуации оборудование явно собрали из того, что было.

"Кристина Орбакайте видно, что поет на износ. То есть ей некомфортно, она себя плохо слышит. Вот она кричит в микрофон", — пояснил Рудченко.

Он предположил, что артистка согласилась выступить в таком месте за приличный гонорар.

Ранее друг Анастасии Заворотнюк рассказал о желании артистки родить ребёнка.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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