Блогер Лерчек призвала супружеские пары не повторять её ошибок: как бы вы не любили друг друга

Валерия Чекалина, известная как блогер Лерчек, объяснила супругам, как следует поступить, чтобы избежать дележа имущества при разводе.
Чекалина, основываясь на своём печальном опыте, порекомендовала супружеским парам обезопасить себя на будущее.
"Как бы вы не любили и не доверяли друг другу — подпишите брачный договор. Какое имущество на кого записано — то тому и останется. В период брака решаете сами", — написала Лерчек в "Инстаграме"*.
Она отметила, что имущество, подаренное одному из супругов родителями, не делится при разводе.
Ранее юрист Екатерина Гордон привела всем в пример идеальный развод блогеров Чекалиных.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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