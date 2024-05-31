Блогер Лерчек призвала супружеские пары не повторять её ошибок: как бы вы не любили друг друга

Блогер Лерчек дала советы супружеским парам, не застрахованным от развода

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Валерия Чекалина, известная как блогер Лерчек, объяснила супругам, как следует поступить, чтобы избежать дележа имущества при разводе.

Фото: https://vk.com/artem_chek by ВК-аккаунт Артёма Чекалина is licensed under public doman

Чекалина, основываясь на своём печальном опыте, порекомендовала супружеским парам обезопасить себя на будущее.

"Как бы вы не любили и не доверяли друг другу — подпишите брачный договор. Какое имущество на кого записано — то тому и останется. В период брака решаете сами", — написала Лерчек в "Инстаграме"*.

Она отметила, что имущество, подаренное одному из супругов родителями, не делится при разводе.

Ранее юрист Екатерина Гордон привела всем в пример идеальный развод блогеров Чекалиных.

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