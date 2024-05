«Она этого хотела»: друг Заворотнюк Сергей Майоров раскрыл последнюю волю артистки

Журналист Сергей Майоров, близкий друг актрисы Анастасии Заворотнюк в программе "МАЛАХОВ" рассказал, что артистка мечтала подарить супругу ребёнка.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Анастасии Заворотнюк в Инстаграм is licensed under public domain