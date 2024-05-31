«Она этого хотела»: друг Заворотнюк Сергей Майоров раскрыл последнюю волю артистки

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Сергей Майоров рассказал о мечте Анастасии Заворотнюк родить мужу ребёнка

Шоу-бизнес

Журналист Сергей Майоров, близкий друг актрисы Анастасии Заворотнюк в программе "МАЛАХОВ" рассказал, что артистка мечтала подарить супругу ребёнка.

Сергей Майоров рассказал о мечте Анастасии Заворотнюк родить мужу ребёнка
Фото: instagram.com by личный аккаунт Анастасии Заворотнюк в Инстаграм is licensed under public domain

По словам ведущего, актриса смогла исполнить мечту — она выносила и родила девочку сама. Однако спустя короткое время ей диагностировали рак головного мозга.

Многие связывают развитие тяжёлого заболевания у Заворотнюк с процедурой ЭКО, при помощи которой ей удалось стать многодетной матерью. Однако, как пишут СМИ, официальная медицина опровергает такие доводы.

Анастасия Заворотнюк скончалась в ночь на 30 мая 2024 года после пяти лет борьбы с раком головного мозга. Рядом с ней в последние минуты находился супруг, фигурист Пётр Чернышёв.

Ранее певица Mia Boyko и певец ЮрКисс прокомментировали слухи о романе.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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