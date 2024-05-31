После расставания с Чеботиной ЮрКисс заговорил об отношениях с певицей Mia Boyka

Певица Mia Boyka заявила, что не будет опровергать слухи о романе с музыкантом Юрием Киселёвым, так как людей сложно в чём-то переубедить. Слова артистки приводит NEWS. RU.
Она предложила поклонникам и журналистам называть её парнем ЮрКисса, так как вряд ли сможет изменить чьё-то мнение.
Сам Киселёв заметил, что находится с певицей в прекрасных отношениях, но говорить о романе и комментировать слухи отказался.
23 мая Юрий Киселёв и Mia Boyka появились вместе на дорожке Русской Музыкальной Премии RU. TV, но не стали раскрывать статус своих отношений.
В недавнем интервью музыкант признался, что не общается со своей бывшей возлюбленной, певицей Люсей Чеботиной. По его словам, у них непонятный статус.
Ранее Алеся Кафельникова показала дочь, которую назвала редким именем.
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