Ненавидящая толстых людей Собчак похвасталась фигурой в обтягивающем платье

Журналистка Ксения Собчак продемонстрировала поклонникам фигуру после похудения. Интернет-пользователи заподозрили её в употреблении модного препарата для диабетиков.
Ксения Собчак прошлась в облегающем наряде и заявила, что смогла скинуть лишние килограммы.
Однако подписчики решили, что всё дело в применении препарата для диабетиков, на котором смогли похудеть многие знаменитости.
"Тоже "Оземпик"?" — написал один из комменаторов.
Ксения Собчак воспитывает единственного сына Платона от бывшего мужа, артиста Максима Виторгана.
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