Ненавидящая толстых людей Собчак похвасталась фигурой в обтягивающем платье

Похудевшую Собчак заподозрили в употреблении препарата для диабетиков

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Журналистка Ксения Собчак продемонстрировала поклонникам фигуру после похудения. Интернет-пользователи заподозрили её в употреблении модного препарата для диабетиков.

Фото: youtube.com by канал Осторожно: Собчак is licensed under public domain

Ксения Собчак прошлась в облегающем наряде и заявила, что смогла скинуть лишние килограммы.

Однако подписчики решили, что всё дело в применении препарата для диабетиков, на котором смогли похудеть многие знаменитости.

"Тоже "Оземпик"?" — написал один из комменаторов.

Ксения Собчак воспитывает единственного сына Платона от бывшего мужа, артиста Максима Виторгана.

Ранее разведённую Натали Портман застали в компании молодого актёра.