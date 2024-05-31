Папарацци засняли счастливую Натали Портман в компании известного актера

Разведённую Натали Портман застали в компании актёра Пола Мескаля

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Голливудская актриса Натали Портман после развода была замечена в компании коллеги Пола Мескаля. Фотографии появились на сайте Daily Mail.

Фото: youtube.com by канал GQ Russia is licensed under public domain

42-летняя Натали Портман курила и смеялась вместе с 28-летним коллегой Полом Мескалем на улице в Лондоне. Они стояли около бара 69. Актриса была одета в белую футболку, голубые джинсы и кеды, а актёр выбрал белую футболку, тёмные брюки и чёрные кеды.

В марте 2024 года стало известно, что Натали Портман завершила бракоразводный процесс с хореографом Бенжамином Мильпье, от которого воспитывает двоих детей. Сообщается, что причиной расставания стали измены со стороны мужчины.

Ранее стало известно, что внук Аллы Пугачёвой продал подаренную певицей дачу.