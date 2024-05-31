Папарацци засняли счастливую Натали Портман в компании известного актера

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Разведённую Натали Портман застали в компании актёра Пола Мескаля

0:55
Шоу-бизнес » Зарубежный

Голливудская актриса Натали Портман после развода была замечена в компании коллеги Пола Мескаля. Фотографии появились на сайте Daily Mail.

Разведённую Натали Портман застали в компании актёра Пола Мескаля
Фото: youtube.com by канал GQ Russia is licensed under public domain

42-летняя Натали Портман курила и смеялась вместе с 28-летним коллегой Полом Мескалем на улице в Лондоне. Они стояли около бара 69. Актриса была одета в белую футболку, голубые джинсы и кеды, а актёр выбрал белую футболку, тёмные брюки и чёрные кеды.

В марте 2024 года стало известно, что Натали Портман завершила бракоразводный процесс с хореографом Бенжамином Мильпье, от которого воспитывает двоих детей. Сообщается, что причиной расставания стали измены со стороны мужчины.

Ранее стало известно, что внук Аллы Пугачёвой продал подаренную певицей дачу.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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