Папарацци засняли счастливую Натали Портман в компании известного актера

Голливудская актриса Натали Портман после развода была замечена в компании коллеги Пола Мескаля. Фотографии появились на сайте Daily Mail.
42-летняя Натали Портман курила и смеялась вместе с 28-летним коллегой Полом Мескалем на улице в Лондоне. Они стояли около бара 69. Актриса была одета в белую футболку, голубые джинсы и кеды, а актёр выбрал белую футболку, тёмные брюки и чёрные кеды.
В марте 2024 года стало известно, что Натали Портман завершила бракоразводный процесс с хореографом Бенжамином Мильпье, от которого воспитывает двоих детей. Сообщается, что причиной расставания стали измены со стороны мужчины.
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