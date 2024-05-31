Сбежавший из России внук Аллы Пугачёвой продает легендарную дачу певицы за 230 миллионов роублей

Внук советской певицы Аллы Пугачёвой Никита Пресняков выставил на продажу подаренный бабушкой дом в деревне Бережки. Как пишет "АиФ", объявление пропало с сайта продаж недвижимости — возможно, нашёлся покупатель.
Дом был выставлен за 230 млн рублей. На территории есть бассейн, гараж, причал с личным выходом к воде и отдельный домик для прислуги. Как рассказывали соседи, участок выглядит заброшенным, а проживает там лишь повариха.
Пугачёва оформила недвижимость на внука несколько лет назад. Пресняков даже жил там какое-то время с женой Алёной Красновой. Однако после начала СВО супруги уехали из России в США.
Жители деревни Бережки рассказывали, что не так давно Пресняков прилетал в Россию на один день с целью продать жильё. Они уверены, что музыканту нужны деньги.
Ранее стало известно, что одна из дочерей Брэда Питта хочет отказаться от фамилии отца.
Финляндия разрешила нескольким российским самолётам войти в своё воздушное пространство для обхода грозового фронта.