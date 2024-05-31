Наталья Фриске рассказала о проблемах за границей

Сестра Жанны Фриске Наталья улетела из России

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Бывшая солистка группы "Блестящие" и сестра Жанны Фриске Наталья в личном блоге призналась, что находится на Шри-Ланке, где закрывала рабочие вопросы.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Натальи Фриске в Инстаграм is licensed under public domain

Она отметила, что прилетела на остров 28 мая, но занималась делами, поэтому не успела даже искупаться.

"Думаю, теперь не скоро вернусь на этот остров. Чуть позже расскажу вам всю историю и подскажу, с кем лучше не связываться там", — поделилась артистка.

В мае Фриске рассказывала, что продает общий бизнес с бывшим мужем Сергеем Вшиковым. Так, они выставили на продажу бар, расположенный в небольшом курортном поселке Велигама в южной части острова Шри-Ланка.

Наталья 10 лет состояла в отношениях с Вшиковым, с которым пыталась завести детей. За это время она пережила три замёрзшие беременности и неудачную попытку ЭКО. В результате генетической несовместимости супруги расстались.

Ранее стало известно о возможном возвращении Дани Милохина в Россию.