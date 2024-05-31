Даня Милохин не теряет надежды вернуться в Москву. Блогера заметили с флагом России

SHOT: блогер Даня Милохин планирует вернуться в Россию

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Покинувший Россию блогер Даня Милохин рассматривает вариант возвращения в Россию. По информации Telegram-канала SHOT, он может это сделать уже этим летом.

Фото: youtube.com by канал Даня Милохин is licensed under public domain

Во время последних трансляций Милохин стал всё чаще появляться с российским флагом, чтобы получить благословение россиян. Он даже пообещал, что будет выходить с триколором на каждый свой бой, если ему разрешат.

Милохин прилетал в Россию прошлым летом, но практически сразу улетел в Дубай. Сейчас он находится в Таиланде, где занимается своей бойцовской карьерой.

Не так давно появилась информация о задолженности Милохина в размере 35 тысяч рублей перед ФНС. В России у него действует ИП, через которое он продает рекламу.

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