Даня Милохин не теряет надежды вернуться в Москву. Блогера заметили с флагом России

Покинувший Россию блогер Даня Милохин рассматривает вариант возвращения в Россию. По информации Telegram-канала SHOT, он может это сделать уже этим летом.
Во время последних трансляций Милохин стал всё чаще появляться с российским флагом, чтобы получить благословение россиян. Он даже пообещал, что будет выходить с триколором на каждый свой бой, если ему разрешат.
Милохин прилетал в Россию прошлым летом, но практически сразу улетел в Дубай. Сейчас он находится в Таиланде, где занимается своей бойцовской карьерой.
Не так давно появилась информация о задолженности Милохина в размере 35 тысяч рублей перед ФНС. В России у него действует ИП, через которое он продает рекламу.
Ранее сценарист "Полицейского с Рублёвки" заговорил о звёздной болезни Александра Петрова.
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