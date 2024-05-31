Автор "Полицейского с рублевки" рассказал о обнаглевшем Петрове на пике популярности сериала

Автор "Полицейского с Рублёвки": актер Петров требовал миллион за 8 часов работы

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Автор сериала "Полицейский с Рублёвки" Илья Куликов в беседе с продюсером Николаем Картозией рассказал, что актёр Александр Петров, став знаменитым, стал требовать миллион рублей за восемь часов съёмки.

Фото: youtube.com by канал Телеканал Пятница is licensed under public domain

При этом сценарист назвал артиста одним из самых сложных на площадке. И хотя ему не было жалко денег, так как их выделял телеканал, Куликов считает поведение Петрова неправильным.

"Это несоразмерные труду деньги", — заявил он в YouTube-шоу "Грузило".

Так, изначально Петров потребовал сократить рабочую смену с 12 часов до восьми, а также требовал больший гонорар, чем у всех остальных артистов.

Сценарист отказался выполнять условия актёра, так как во главу угла ставит атмосферу на площадке.

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