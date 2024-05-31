Автор "Полицейского с рублевки" рассказал о обнаглевшем Петрове на пике популярности сериала

Автор сериала "Полицейский с Рублёвки" Илья Куликов в беседе с продюсером Николаем Картозией рассказал, что актёр Александр Петров, став знаменитым, стал требовать миллион рублей за восемь часов съёмки.
При этом сценарист назвал артиста одним из самых сложных на площадке. И хотя ему не было жалко денег, так как их выделял телеканал, Куликов считает поведение Петрова неправильным.
"Это несоразмерные труду деньги", — заявил он в YouTube-шоу "Грузило".
Так, изначально Петров потребовал сократить рабочую смену с 12 часов до восьми, а также требовал больший гонорар, чем у всех остальных артистов.
Сценарист отказался выполнять условия актёра, так как во главу угла ставит атмосферу на площадке.
Ранее певица Бьянка показала результат пластики спустя два месяца.
Финляндия разрешила нескольким российским самолётам войти в своё воздушное пространство для обхода грозового фронта.