Бьянка показала живот в буграх спустя 2,5 месяца после пластики

Певица Бьянка показала результат пластики спустя 2 месяца

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Пластический хирург Сеймур Алиев в личном блоге поделился роликом с певицей Бьянкой, чтобы продемонстрировать аудитории результат своей работы.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Сеймура Алиева в Инстаграм is licensed under public domain

Исполнительница на видео отмечает, что очень довольна тем, как выглядит её тело спустя два месяца после пластической операции.

"Спасибо вам большое", — говорит на видео певица.

Алиев рассказывает, что сделал артистки липоскульптурирование 2,5 месяца назад. Таким образом у неё появился рельеф в области живота и исчез "грустный пупок".

В марте Бьянка сделала пластическую операцию, за которую отдала порядка трёх миллионов рублей.

Ранее Ольга Бузова потребовала от бывшего мужа вернуть подаренный автомобиль.