Бьянка показала живот в буграх спустя 2,5 месяца после пластики

Пластический хирург Сеймур Алиев в личном блоге поделился роликом с певицей Бьянкой, чтобы продемонстрировать аудитории результат своей работы.
Исполнительница на видео отмечает, что очень довольна тем, как выглядит её тело спустя два месяца после пластической операции.
"Спасибо вам большое", — говорит на видео певица.
Алиев рассказывает, что сделал артистки липоскульптурирование 2,5 месяца назад. Таким образом у неё появился рельеф в области живота и исчез "грустный пупок".
В марте Бьянка сделала пластическую операцию, за которую отдала порядка трёх миллионов рублей.
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