"Верни тачку": Бузова раскрыла неприятную правду про бывшего мужа Тарасова

Бузова обратилась к экс-супругу Тарасову с требованием вернуть подаренный Mercedes

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Ольга Бузова в шоу "Пожалуйста, не рассказывай" вспомнила, как бывший муж, экс-футболист Дмитрий Тарасов забрал у неё подаренный автомобиль.

Фото: rutube.ru by канал Пожалуйста, не рассказывай! is licensed under public domain

Она припомнила слова мужчины в одном из интервью, в котором он признался, что ему стыдно.

"Ну, если стыдно — верни тачку", — возмутилась исполнительница.

При этом артистка поделилась тем, что на момент развода "была блондинкой", но по идее могла ещё два месяца ездить на подаренной машине, пока не будет оформлен развод.

В 2015 году спортсмен подарил певице дорогостоящий автомобиль Mercedes-AMG GLE 63 Coupe за 8 млн рублей.

Ранее стало известно, что певица Sia стала мамой в 48 лет.