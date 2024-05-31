"Верни тачку": Бузова раскрыла неприятную правду про бывшего мужа Тарасова

Певица Ольга Бузова в шоу "Пожалуйста, не рассказывай" вспомнила, как бывший муж, экс-футболист Дмитрий Тарасов забрал у неё подаренный автомобиль.
Она припомнила слова мужчины в одном из интервью, в котором он признался, что ему стыдно.
"Ну, если стыдно — верни тачку", — возмутилась исполнительница.
При этом артистка поделилась тем, что на момент развода "была блондинкой", но по идее могла ещё два месяца ездить на подаренной машине, пока не будет оформлен развод.
В 2015 году спортсмен подарил певице дорогостоящий автомобиль Mercedes-AMG GLE 63 Coupe за 8 млн рублей.
Ранее стало известно, что певица Sia стала мамой в 48 лет.
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