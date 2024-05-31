Украинец Потап на видео обратился к поклонникам после скандала с высмеиванием умершей от рака Заворотнюк

Украинец Потап заявил, что не публиковал пост с глумлением над смертью Заворотнюк

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Украинский певец Потап в личном блоге заявил, что не писал высмеивающий смерть Анастасии Заворотнюк пост.

Фото: youtube.com by канал Маша Єфросиніна is licensed under public domain

Потап назвал появившиеся в Сети фейк-новости кощунством.

"Я приношу глубочайшие соболезнования семье и прошу фанатов поддержать семью. Мы с Анастасией были приятелями и много раз работали вместе. Я любил Настю. Светлая ей память, — заявил артист.

30 мая на странице музыканта появилась публикация, в которой он якобы писал, что актриса теперь не сможет играть роли, высмеивающие украинок.

Ранее стали известны новые подробности прощания с актрисой Анастасией Заворотнюк.