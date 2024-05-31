Украинец Потап на видео обратился к поклонникам после скандала с высмеиванием умершей от рака Заворотнюк

Украинский певец Потап в личном блоге заявил, что не писал высмеивающий смерть Анастасии Заворотнюк пост.
Потап назвал появившиеся в Сети фейк-новости кощунством.
"Я приношу глубочайшие соболезнования семье и прошу фанатов поддержать семью. Мы с Анастасией были приятелями и много раз работали вместе. Я любил Настю. Светлая ей память, — заявил артист.
30 мая на странице музыканта появилась публикация, в которой он якобы писал, что актриса теперь не сможет играть роли, высмеивающие украинок.
Ранее стали известны новые подробности прощания с актрисой Анастасией Заворотнюк.
Финляндия разрешила нескольким российским самолётам войти в своё воздушное пространство для обхода грозового фронта.