Певица Ольга Орлова рассказала, как ходила в больницу к Анастасии Заворотнюк

Певица Ольга Орлова рассказала, как была устроена конспирация вокруг больной Анастасии Заворотнюк.
В шоу Андрея Малахова Ольга Орлова поведала, что навещала Заворотнюк в больнице.
Орлова отметила, что с ней советовался муж Заворотнюк Пётр Чернышев, так как певица много знала о лечении онкологии, потому что от этой болезни страдала её подруга Жанна Фриске.
"Все делалось в строжайшей тайне, а семья смогла выстроить лечение таким образом, что никто ни о чём не знал. Ни разу ни один человек не показал ни одного фото. Даже тех, кто приезжал туда, никто не мог снять. Это круто", — рассказала звезда.
Певица поблагодарила персонал больницы за то, что они сделали так, чтобы никакая информация не утекала из стен медицинского учреждения.
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