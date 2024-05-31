Певица Ольга Орлова рассказала, как ходила в больницу к Анастасии Заворотнюк

Ольга Орлова рассказала о тайных визитах в больницу к Заворотнюк

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Певица Ольга Орлова рассказала, как была устроена конспирация вокруг больной Анастасии Заворотнюк.

Фото: https://vk.com/olgaorlova__1311 by ВК-аккаунт Ольги Орловой is licensed under public doman

В шоу Андрея Малахова Ольга Орлова поведала, что навещала Заворотнюк в больнице.

Орлова отметила, что с ней советовался муж Заворотнюк Пётр Чернышев, так как певица много знала о лечении онкологии, потому что от этой болезни страдала её подруга Жанна Фриске.

"Все делалось в строжайшей тайне, а семья смогла выстроить лечение таким образом, что никто ни о чём не знал. Ни разу ни один человек не показал ни одного фото. Даже тех, кто приезжал туда, никто не мог снять. Это круто", — рассказала звезда.

Певица поблагодарила персонал больницы за то, что они сделали так, чтобы никакая информация не утекала из стен медицинского учреждения.