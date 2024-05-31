"Аутистический" Шольц: депутата заставили извиняться за оскорбление канцлера Германии

Депутат бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн вызвала скандал, сравнив канцлера Германии Олафа Шольца с человеком, страдающим аутизмом, из-за его стиля общения и неспособности объяснить свои действия гражданам. Об этом сообщает EADaily.
Это заявление вызвало возмущение главы СДПГ Ларса Клингбайля, который потребовал от депутата извинений за свои слова. Штрак-Циммерманн подверглась критике за использование психического заболевания в качестве оскорбления.
Ранее сообщалось, что Шольц снял запреты на использование немецкого оружия на Украине.
Финляндия разрешила нескольким российским самолётам войти в своё воздушное пространство для обхода грозового фронта.