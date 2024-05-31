"Аутистический" Шольц: депутата заставили извиняться за оскорбление канцлера Германии

Немецкий депутат извинилась за сравнение Олафа Шольца с аутистом

0:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Депутат бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн вызвала скандал, сравнив канцлера Германии Олафа Шольца с человеком, страдающим аутизмом, из-за его стиля общения и неспособности объяснить свои действия гражданам. Об этом сообщает EADaily.

Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Attribution 4.0 International

Это заявление вызвало возмущение главы СДПГ Ларса Клингбайля, который потребовал от депутата извинений за свои слова. Штрак-Циммерманн подверглась критике за использование психического заболевания в качестве оскорбления.

Ранее сообщалось, что Шольц снял запреты на использование немецкого оружия на Украине.