"Аутистический" Шольц: депутата заставили извиняться за оскорбление канцлера Германии

Your browser does not support the audio element.

Депутат бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн вызвала скандал, сравнив канцлера Германии Олафа Шольца с человеком, страдающим аутизмом, из-за его стиля общения и неспособности объяснить свои действия гражданам. Об этом сообщает EADaily.

Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Attribution 4.0 International