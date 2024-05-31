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"Аутистический" Шольц: депутата заставили извиняться за оскорбление канцлера Германии

Немецкий депутат извинилась за сравнение Олафа Шольца с аутистом

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Шоу-бизнес

Депутат бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн вызвала скандал, сравнив канцлера Германии Олафа Шольца с человеком, страдающим аутизмом, из-за его стиля общения и неспособности объяснить свои действия гражданам. Об этом сообщает EADaily.

Немецкий депутат извинилась за сравнение Олафа Шольца с аутистом
Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Attribution 4.0 International

Это заявление вызвало возмущение главы СДПГ Ларса Клингбайля, который потребовал от депутата извинений за свои слова. Штрак-Циммерманн подверглась критике за использование психического заболевания в качестве оскорбления.

Ранее сообщалось, что Шольц снял запреты на использование немецкого оружия на Украине.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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