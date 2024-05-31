Сергей Безруков получил звание народного артиста Республики Башкортостан: "Спасибо за доверие!"

Актёр Сергей Безруков стал народным артистом Республики Башкортостан

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Сергей Безруков поблагодарил за присвоение ему высокого актёрского звания.

Фото: https://vk.com/bezrukov_public by Вк-аккаунт Сергея Безрукова is licensed under public doman

Звезда сериала "Бригада" опубликовал в "Инстаграме"* фото документов, в которых отмечено, что ему присвоено почётное звание "Народный артист Республики Башкортостан"

"Спасибо за доверие! Народный артист — звание, которое ко многому обязывает… Спасибо, Башкортостан!" — написал под кадрами актёр.

Безруков посоветовал посетить в Уфе музей Фёдора Шаляпина.

Ранее Сергей Безруков рассказал, как бороться со звёздной болезнью, на примере Никиты Кологривого.



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