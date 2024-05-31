Сергей Безруков получил звание народного артиста Республики Башкортостан: "Спасибо за доверие!"

Актёр Сергей Безруков поблагодарил за присвоение ему высокого актёрского звания.
Звезда сериала "Бригада" опубликовал в "Инстаграме"* фото документов, в которых отмечено, что ему присвоено почётное звание "Народный артист Республики Башкортостан"
"Спасибо за доверие! Народный артист — звание, которое ко многому обязывает… Спасибо, Башкортостан!" — написал под кадрами актёр.
Безруков посоветовал посетить в Уфе музей Фёдора Шаляпина.
Ранее Сергей Безруков рассказал, как бороться со звёздной болезнью, на примере Никиты Кологривого.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Финляндия разрешила нескольким российским самолётам войти в своё воздушное пространство для обхода грозового фронта.