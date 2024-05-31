Ким и Кортни Кардашьян: правда о ненависти между сестрами раскрыта

Ким Кардашьян опровергла слухи о вражде с сестрой Кортни

0:38 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезды реалити-шоу Ким и Кортни Кардашьян опровергли слухи о вражде между ними в новом эпизоде шоу The Kardashian, сообщает People.

Фото: инстаграм аккаунт Ким Кардашьян

Ким Кардашьян назвала эти слухи фейком, отметив, что они с сестрой, как и все братья и сестры, могут ссориться, но всегда поддерживают друг друга.

"Мы всегда будем рядом друг с другом, что бы ни происходило," — сказала Ким.

Крис Дженнер, мать Ким и Кортни, была замужем за Робертом Кардашьян и Кейтлин Дженнер, и у нее шестеро детей: Кортни, Ким, Хлоя, Роберт, Кайли и Кендалл.