Ким и Кортни Кардашьян: правда о ненависти между сестрами раскрыта

Звезды реалити-шоу Ким и Кортни Кардашьян опровергли слухи о вражде между ними в новом эпизоде шоу The Kardashian, сообщает People.
Ким Кардашьян назвала эти слухи фейком, отметив, что они с сестрой, как и все братья и сестры, могут ссориться, но всегда поддерживают друг друга.
"Мы всегда будем рядом друг с другом, что бы ни происходило," — сказала Ким.
Крис Дженнер, мать Ким и Кортни, была замужем за Робертом Кардашьян и Кейтлин Дженнер, и у нее шестеро детей: Кортни, Ким, Хлоя, Роберт, Кайли и Кендалл.
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