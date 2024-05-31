Кристина Асмус заинтриговала публику фото с молодым красавцем: я старше на 20 лет

Актриса Кристина Асмус объяснила, что связывает её с юным артистом, которому она годится в матери.
Кристина Асмус опубликовала фото в "Инстаграме"* с молодым красавцем.
"Рядом со мной красивый человек, которого я старше на 20 лет. Я спокойно могла бы быть ему матерью. Но я его подруга-гном", — написала под снимком звезда.
Актриса рассказала, что участвует в аудиоспектакле-променаде фонда "Территория". Она отметила, что это добрейшая сказка про взросление.
Ранее Кристина Асмус из-за возникших проблем со здоровьем стала подозревать, что на неё навели порчу её бывшие возлюбленные.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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