Кристина Асмус заинтриговала публику фото с молодым красавцем: я старше на 20 лет

Кристина Асмус показала молодого красавца: я могла бы быть ему матерью

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Кристина Асмус объяснила, что связывает её с юным артистом, которому она годится в матери.

Фото: https://www.instagram.com/asmuskristina by Инстаграм Кристины Асмус is licensed under public doman

Кристина Асмус опубликовала фото в "Инстаграме"* с молодым красавцем.

"Рядом со мной красивый человек, которого я старше на 20 лет. Я спокойно могла бы быть ему матерью. Но я его подруга-гном", — написала под снимком звезда.

Актриса рассказала, что участвует в аудиоспектакле-променаде фонда "Территория". Она отметила, что это добрейшая сказка про взросление.

Ранее Кристина Асмус из-за возникших проблем со здоровьем стала подозревать, что на неё навели порчу её бывшие возлюбленные.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской