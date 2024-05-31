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Отец Эдуарда Шарлота прокомментировал арест сына

Певца Эдуарда Шарлота задержали вновь после выхода из СИЗО

0:40
Шоу-бизнес

Певец Эдуард Шарлот должен был выйти из СИЗО, но его снова задержали. Отец артиста, Валерий Шарлот, сообщил "Газете.ру", что против его сына возбуждено новое уголовное дело из-за публикации в запрещенной социальной сети, в которой Эдуард якобы назвал русскоязычных "ублюдками".

Певца Эдуарда Шарлота задержали вновь после выхода из СИЗО
Фото: commons.wikimedia.org by Джозефин Бизли is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Однако отец сомневается в существовании этого поста, так как его никто не видел. Валерий Шарлот выразил недоумение и шок от происходящего, отмечая, что обвинения не подтверждены. Эдуарда задержали по новой причине после того, как он уже думал, что вышел на свободу.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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