Отец Эдуарда Шарлота прокомментировал арест сына

Певца Эдуарда Шарлота задержали вновь после выхода из СИЗО

0:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Эдуард Шарлот должен был выйти из СИЗО, но его снова задержали. Отец артиста, Валерий Шарлот, сообщил "Газете.ру", что против его сына возбуждено новое уголовное дело из-за публикации в запрещенной социальной сети, в которой Эдуард якобы назвал русскоязычных "ублюдками".

Фото: commons.wikimedia.org by Джозефин Бизли is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Однако отец сомневается в существовании этого поста, так как его никто не видел. Валерий Шарлот выразил недоумение и шок от происходящего, отмечая, что обвинения не подтверждены. Эдуарда задержали по новой причине после того, как он уже думал, что вышел на свободу.