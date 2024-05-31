Отец Эдуарда Шарлота прокомментировал арест сына

Певец Эдуард Шарлот должен был выйти из СИЗО, но его снова задержали. Отец артиста, Валерий Шарлот, сообщил "Газете.ру", что против его сына возбуждено новое уголовное дело из-за публикации в запрещенной социальной сети, в которой Эдуард якобы назвал русскоязычных "ублюдками".
Однако отец сомневается в существовании этого поста, так как его никто не видел. Валерий Шарлот выразил недоумение и шок от происходящего, отмечая, что обвинения не подтверждены. Эдуарда задержали по новой причине после того, как он уже думал, что вышел на свободу.
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