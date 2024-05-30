Семья Заворотнюк рассказала, почему лучшие врачи не смогли ей помочь

Актриса Анастасия Заворотнюк, звезда сериала "Моя прекрасная няня", скончалась после пятилетней борьбы с раком головного мозга (глиобластомой).
Несмотря на обращения к лучшим врачам страны и поддержку семьи, болезнь оказалась не излечимой.
Племянница Анастасии, сообщила, что лечение не помогло, так как рак дал метастазы и они проникли в костный мозг.
"Рак дает метастазы, которые попали в костный мозг", — уточнила племянница.
Заворотнюк скончалась в больнице ночью 30 мая 2024 года. Полина Заворотнюк, племянница актрисы, пояснила, что лечение не помогло из-за метастазов, проникших в костный мозг. Вся информация о методах лечения теперь не имеет смысла, так как актриса ушла из жизни.
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