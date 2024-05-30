Семья Заворотнюк рассказала, почему лучшие врачи не смогли ей помочь

Анастасия Заворотнюк скончалась после пятилетней борьбы с раком мозга

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Анастасия Заворотнюк, звезда сериала "Моя прекрасная няня", скончалась после пятилетней борьбы с раком головного мозга (глиобластомой).

Фото: https://vk.com/azavorotnyuk by ВК-аккаунт Анастасии Заворотнюк is licensed under public doman

Несмотря на обращения к лучшим врачам страны и поддержку семьи, болезнь оказалась не излечимой.

Племянница Анастасии, сообщила, что лечение не помогло, так как рак дал метастазы и они проникли в костный мозг.

"Рак дает метастазы, которые попали в костный мозг", — уточнила племянница.

Заворотнюк скончалась в больнице ночью 30 мая 2024 года. Полина Заворотнюк, племянница актрисы, пояснила, что лечение не помогло из-за метастазов, проникших в костный мозг. Вся информация о методах лечения теперь не имеет смысла, так как актриса ушла из жизни.