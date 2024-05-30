Эминем заявляет об уходе со сцены в шокирующем видео с Дэвидом Блейном

Рэпер Эминем опубликовал в Instagram* видеозвонок с иллюзионистом Дэвидом Блейном, в котором анонсировал выход нового альбома и намекнул на возможное завершение карьеры.
В разговоре с Блейном Эминем обсуждает идею совместного проекта и задается вопросом о границах магии, в ответ на что Блейн начинает поедать стеклянный бокал.
Эминем заявил: "В качестве последнего фокуса я заставлю свою карьеру исчезнуть". Также был анонсирован новый трек "Houdini", вдохновленный знаменитым иллюзионистом Гарри Гудини, который выйдет 31 мая.
Ранее дочь Эминема, Хейли Джейд Скотт, вышла замуж за своего возлюбленного Эвана Макклинтока, и на свадьбе Эминем станцевал с дочерью.
* — запрещенная социальная сеть.
Финляндия разрешила нескольким российским самолётам войти в своё воздушное пространство для обхода грозового фронта.