Эминем заявляет об уходе со сцены в шокирующем видео с Дэвидом Блейном

Эминем намекнул на уход со сцены в видео с Дэвидом Блейном и анонсировал новый альбом

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Рэпер Эминем опубликовал в Instagram* видеозвонок с иллюзионистом Дэвидом Блейном, в котором анонсировал выход нового альбома и намекнул на возможное завершение карьеры.

Фото: инстаграм аккаунт Эминема

В разговоре с Блейном Эминем обсуждает идею совместного проекта и задается вопросом о границах магии, в ответ на что Блейн начинает поедать стеклянный бокал.

Эминем заявил: "В качестве последнего фокуса я заставлю свою карьеру исчезнуть". Также был анонсирован новый трек "Houdini", вдохновленный знаменитым иллюзионистом Гарри Гудини, который выйдет 31 мая.

Ранее дочь Эминема, Хейли Джейд Скотт, вышла замуж за своего возлюбленного Эвана Макклинтока, и на свадьбе Эминем станцевал с дочерью.

* — запрещенная социальная сеть.