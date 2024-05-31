Виктория Боня и Алёна Водонаева вступили в схватку за Никиту Кологривого: мне на один укус только

Виктория Боня положила глаз на Никиту Кологривого

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" Виктория Боня рассказала о своей симпатии к звезде сериала "Слово пацана" Никите Кологривом.

Фото: https://vk.com/idkologrivyy by ВК-аккаунт Никиты Кологривого is licensed under public doman

Виктория Боня положила глаз на Никиту Кологривого. Она опубликовала в "Инстаграме"* видео, на котором она счастливая шагает под песню Ирины Аллегровой "Младший лейтенант".

"Когда подписалась на Никиту Кологривого", — написала под кадрами модель.

Алёна Водонаева увидела в коллеге по телестройке конкурентку.

"Так, Кологривый мой! Хочешь снова подраться?" — написала Водонаева под постом Бони. "Я тоже на один укус только, а так мне нужен миллиардер", — объяснила Виктория.

Ранее телеведущая Лера Кудрявцева назвала Никиту Кологривого своим крашем.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской