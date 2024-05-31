Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пропавшая из соцсетей Кафельникова опубликовала редкие снимки дочери Киары
Контрнаступ ВСУ под Работино провалился из-за больших потерь войсковой ПВО
Эксперт Булыгина прогнозирует повышение цен на содержащую медспирт продукцию
Комплекс профилактических мер от проволочника
Похудевшую Собчак заподозрили в употреблении препарата для диабетиков
Двое мужчин из Саранска осуждены за инсценировку травм для страховых выплат
Разведённую Натали Портман застали в компании актёра Пола Мескаля
Вооружённые силы Украины в мае потеряли свыше 35 тыс. боевиков
Сицилийская капоната: как приготовить знаменитое итальянское рагу
Виктория Боня и Алёна Водонаева вступили в схватку за Никиту Кологривого: мне на один укус только

Виктория Боня положила глаз на Никиту Кологривого

0:55
Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" Виктория Боня рассказала о своей симпатии к звезде сериала "Слово пацана" Никите Кологривом.

Виктория Боня положила глаз на Никиту Кологривого
Фото: https://vk.com/idkologrivyy by ВК-аккаунт Никиты Кологривого is licensed under public doman

Виктория Боня положила глаз на Никиту Кологривого. Она опубликовала в "Инстаграме"* видео, на котором она счастливая шагает под песню Ирины Аллегровой "Младший лейтенант".

"Когда подписалась на Никиту Кологривого", — написала под кадрами модель.

Алёна Водонаева увидела в коллеге по телестройке конкурентку.

"Так, Кологривый мой! Хочешь снова подраться?" — написала Водонаева под постом Бони.

"Я тоже на один укус только, а так мне нужен миллиардер", — объяснила Виктория.

Ранее телеведущая Лера Кудрявцева назвала Никиту Кологривого своим крашем.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Российские самолёты пересекли воздушное пространство Финляндии впервые с 2022 года

Финляндия разрешила нескольким российским самолётам войти в своё воздушное пространство для обхода грозового фронта.

Финляндия впустила в своё воздушное пространство российские самолёты
Азамат Мусагалиев объяснил, почему ущемляет Дениса Дорохова
Комик Азамат Мусагалиев объяснил, почему не общается с Денисом Дороховым
Чем подкормить лук и чеснок в начале лета
Шукшина опубликовала гневный пост о Киркорове и Лолите, которые триумфально возвращаются на ТВ
Масштабные удары Киева по Кубани и Татарстану, атака русских под Херсоном Дмитрий Плотников Дружба пса и кролика, игра ягуара с детьми: тайны в поведении животных Сергей Лебедев Россия готовит десант в Одессу, предупреждают западные разведки Любовь Степушова
Какими минеральными удобрениями стоит подкармливать помидоры во время цветения
Нервов не хватит: названы самые непослушные породы собак
Революционный метод ухода за тусклыми прядями: обратное мытьё волос.
Революционный метод ухода за тусклыми прядями: обратное мытьё волос.
Последние материалы
Максимальная цена квадратного метра московского жилья превысила 2,5 млн ₽
Как инсулин влияет на тело и здоровье?
Учёные ANU оценили эволюционную роль гнездового паразитизма бронзовой кукушки
Ритейлеры бьют тревогу: в Британии снижается активность покупателей в магазинах
Сестра Жанны Фриске Наталья улетела из России
В РФ не планируют возвращать систему штрафных баллов для водителей
SHOT: блогер Даня Милохин планирует вернуться в Россию
Врач Росалес советует спать не менее 7 часов, чтобы избежать хронических болезней
Автор "Полицейского с Рублёвки": актер Петров требовал миллион за 8 часов работы
Четыре совета по укреплению ногтей после удаления шеллака
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников