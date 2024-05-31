Киркоров, Харламов, Чехова высказались о смерти Анастасии Заворотнюк: "Как же рано ты ушла"

Смерть актрисы Анастасии Заворотнюк заставила российских звёзд вспомнить добрыми словами звезду сериала "Моя прекрасная няня".
Гарик Харламов рассказал, что ему довелось сниматься с Заворотнюк в сериалах, фильмах и ТВ-передачах. Он отметил, что часто пересекался с актрисой в жизни.
"Настя была очень жизнерадостным и позитивным человеком с большим чувством юмора. Красивая, умная, светлая. Как же рано ты ушла. Светлая память", — написал комик в "Инстаграме"*.
Трагическую новость о кончине актрисы не оставил без внимания Филипп Киркоров. Король российской эстрады рассказал, что прекрасная няня вошла в каждый дом. После кончины этот дом, по словам певца, опустел.
"Красавица, талантливая актриса, заботливая мама, любящая и любимая жена. Наша лучшая няня. Спасибо тебе! Сегодня ты ушла… Но любовь к тебе останется ещё надолго", — написал Киркоров в социальных сетях.
Ранее телеведущая Анфиса Чехова рассказала о произошедших изменениях с Заворотнюк при их последней встрече.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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