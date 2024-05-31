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Киркоров, Харламов, Чехова высказались о смерти Анастасии Заворотнюк: "Как же рано ты ушла"

Российские звёзды скорбят от известия о смерти Анастасии Заворотнюк

1:24
Шоу-бизнес

Смерть актрисы Анастасии Заворотнюк заставила российских звёзд вспомнить добрыми словами звезду сериала "Моя прекрасная няня".

Российские звёзды скорбят от известия о смерти Анастасии Заворотнюк
Фото: https://vk.com/azavorotnyuk by ВК-аккаунт Анастасии Заворотнюк is licensed under public doman

Гарик Харламов рассказал, что ему довелось сниматься с Заворотнюк в сериалах, фильмах и ТВ-передачах. Он отметил, что часто пересекался с актрисой в жизни.

"Настя была очень жизнерадостным и позитивным человеком с большим чувством юмора. Красивая, умная, светлая. Как же рано ты ушла. Светлая память", — написал комик в "Инстаграме"*.

Трагическую новость о кончине актрисы не оставил без внимания Филипп Киркоров. Король российской эстрады рассказал, что прекрасная няня вошла в каждый дом. После кончины этот дом, по словам певца, опустел.

"Красавица, талантливая актриса, заботливая мама, любящая и любимая жена. Наша лучшая няня. Спасибо тебе! Сегодня ты ушла… Но любовь к тебе останется ещё надолго", — написал Киркоров в социальных сетях.

Ранее телеведущая Анфиса Чехова рассказала о произошедших изменениях с Заворотнюк при их последней встрече.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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