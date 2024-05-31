Стало известно точное время и место прощания с актрисой Анастасией Заворотнюк

Официально сообщено, где и когда можно будет проститься с Заворотнюк

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Родные актрисы Анастасии Заворотнюк определились с тем, когда и где похоронят звезду сериала "Моя прекрасная няня".

Фото: https://vk.com/azavorotnyuk by ВК-аккаунт Анастасии Заворотнюк is licensed under public doman

На официальных страничках Анастасии Заворотнюк в социальных сетях появилась информация о месте и времени прощания с актрисой.

"Прощание с Анастасией состоится 1 июня с 11.00 до 14.00 в Покровском монастыре (ул. Таганская, 58 стр 1, м. Таганская, м. Пролетарская)", — гласит текст объявления.

Захоронят звезду театра и кино на Троекуровском кладбище. Поклонников актрисы приглашают почтить память знаменитости 1 июня с 16.00 до 17.00.

Ранее выдвигалось предположение о том, что Анастасию Заворотнюк могут похоронить на Анкудиновском кладбище рядом с отцом.