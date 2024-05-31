Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Семья актрисы Анастасии Заворотнюк не собирается открывать гроб на прощании
Мария Погребняк призналась, что пыталась свести жениха с подругой Ольгой Бузовой
Рецепт свежего острого соуса из перца чили
Август стал самым опасным месяцем для туристов по числу страховых случаев
Даже люди в возрасте от 35 до 65 лет могут набрать вес
Причины неэффективности лазерной эпиляции
Андрей Миронов стеснялся петь в "Бриллиантовой руке" из-за отсутствия слуха
Аренда дома в Подмосковье обойдётся в 50-70 тысяч рублей
Всего 10 аккаунтов распространяют треть твитов с дезинформацией, подсчитали учёные
Стало известно точное время и место прощания с актрисой Анастасией Заворотнюк

Официально сообщено, где и когда можно будет проститься с Заворотнюк

0:59
Шоу-бизнес

Родные актрисы Анастасии Заворотнюк определились с тем, когда и где похоронят звезду сериала "Моя прекрасная няня".

Официально сообщено, где и когда можно будет проститься с Заворотнюк
Фото: https://vk.com/azavorotnyuk by ВК-аккаунт Анастасии Заворотнюк is licensed under public doman

На официальных страничках Анастасии Заворотнюк в социальных сетях появилась информация о месте и времени прощания с актрисой.

"Прощание с Анастасией состоится 1 июня с 11.00 до 14.00 в Покровском монастыре (ул. Таганская, 58 стр 1, м. Таганская, м. Пролетарская)", — гласит текст объявления.

Захоронят звезду театра и кино на Троекуровском кладбище. Поклонников актрисы приглашают почтить память знаменитости 1 июня с 16.00 до 17.00.

Ранее выдвигалось предположение о том, что Анастасию Заворотнюк могут похоронить на Анкудиновском кладбище рядом с отцом.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Российские самолёты пересекли воздушное пространство Финляндии впервые с 2022 года

Финляндия разрешила нескольким российским самолётам войти в своё воздушное пространство для обхода грозового фронта.

Финляндия впустила в своё воздушное пространство российские самолёты
Азамат Мусагалиев объяснил, почему ущемляет Дениса Дорохова
Комик Азамат Мусагалиев объяснил, почему не общается с Денисом Дороховым
Чем подкормить лук и чеснок в начале лета
Шукшина опубликовала гневный пост о Киркорове и Лолите, которые триумфально возвращаются на ТВ
Масштабные удары Киева по Кубани и Татарстану, атака русских под Херсоном Дмитрий Плотников Дружба пса и кролика, игра ягуара с детьми: тайны в поведении животных Сергей Лебедев Россия готовит десант в Одессу, предупреждают западные разведки Любовь Степушова
Какими минеральными удобрениями стоит подкармливать помидоры во время цветения
Революционный метод ухода за тусклыми прядями: обратное мытьё волос.
Нервов не хватит: названы самые непослушные породы собак
Нервов не хватит: названы самые непослушные породы собак
Последние материалы
Сливочная заправка для салата с рыжиковым маслом: рецепт
Косметолог Ощепкова поделилась методами предотвращения морщин на шее
Может ли кошка предчувствовать смерть хозяина
Ольга Орлова рассказала о тайных визитах в больницу к Заворотнюк
Руководство X5 Group назвало причины роста цен на яйца
Рынок новых автомобилей в 2024 году растет, ожидается премьера Haval Н5
СНИЛС: что это такое, как оформить и зачем он нужен
Владимир Зельдин дожил до 101 года благодаря семье и образу жизни
Советы по спиливанию плодовых деревьев
Британский эксперт по ЖКХ предупредил об опасности соды и уксуса для чистки труб
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников