Стало известно точное время и место прощания с актрисой Анастасией Заворотнюк

Родные актрисы Анастасии Заворотнюк определились с тем, когда и где похоронят звезду сериала "Моя прекрасная няня".
На официальных страничках Анастасии Заворотнюк в социальных сетях появилась информация о месте и времени прощания с актрисой.
"Прощание с Анастасией состоится 1 июня с 11.00 до 14.00 в Покровском монастыре (ул. Таганская, 58 стр 1, м. Таганская, м. Пролетарская)", — гласит текст объявления.
Захоронят звезду театра и кино на Троекуровском кладбище. Поклонников актрисы приглашают почтить память знаменитости 1 июня с 16.00 до 17.00.
Ранее выдвигалось предположение о том, что Анастасию Заворотнюк могут похоронить на Анкудиновском кладбище рядом с отцом.
Финляндия разрешила нескольким российским самолётам войти в своё воздушное пространство для обхода грозового фронта.