Станислав Садальский рассказал, как больная Заворотнюк скрывалась от публики

Станислав Садальский был одним из последних среди коллег, с кем общалась тяжелобольная Анастасия Заворотнюк.
Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" объяснил, что Анастасия Заворотнюк скрывалась от публики, чтобы никто не видел её беспомощности.
Актриса всегда отказывалась от ТВ-съёмок, несмотря на призывы рассказать о своей болезни.
"У артистов прыщ появляется, и они всё время бегают по телевидению и рассказывают. А она мужественно переживала, никто не видел, потому что истинное горе скупо. Она боец, и она какая-то настоящая", — цитирует слова актёра Telegram-канал Mash.
Ранее Садальский рассказал, что болезнь Заворотнюк не позволила завершить съёмки фильма для детей "Семейка Триллер".
Финляндия разрешила нескольким российским самолётам войти в своё воздушное пространство для обхода грозового фронта.