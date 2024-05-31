Станислав Садальский рассказал, как больная Заворотнюк скрывалась от публики

Садальский объяснил, почему Заворотнюк скрывалась от публики

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Станислав Садальский был одним из последних среди коллег, с кем общалась тяжелобольная Анастасия Заворотнюк.

Фото: https://vk.com/azavorotnyuk by ВК-аккаунт Анастасии Заворотнюк is licensed under public doman

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" объяснил, что Анастасия Заворотнюк скрывалась от публики, чтобы никто не видел её беспомощности.

Актриса всегда отказывалась от ТВ-съёмок, несмотря на призывы рассказать о своей болезни.

"У артистов прыщ появляется, и они всё время бегают по телевидению и рассказывают. А она мужественно переживала, никто не видел, потому что истинное горе скупо. Она боец, и она какая-то настоящая", — цитирует слова актёра Telegram-канал Mash.

Ранее Садальский рассказал, что болезнь Заворотнюк не позволила завершить съёмки фильма для детей "Семейка Триллер".