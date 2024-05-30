"Молодая и непосредственная": как Заворотнюк проходила пробы на роль в "Моей прекрасной няне"

В Сети нашли архивное видео с проб Заворотнюк на роль в «Моей прекрасной няне»

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В Сети появилось архивное видео проб актрисы Анастасии Заворотнюк на роль в сериале "Моя прекрасная няня". Ролик опубликовал Telegram-канал Mash.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Анастасии Заворотнюк в Инстаграм is licensed under public domain

Сообщается, что продюсеры проекта рассматривали на роль няни Вики 200 претенденток, при этом Заворотнюк прослушивалась одной из первых. Тогда она смогла зацепить команду своей непосредственностью.

К моменту съёмок артистка прошла курс комедийных актрисы и предложила добавить своему персонажу "говор".

Анастасия Заворотнюк скончалась на 54-м году жизни после пяти лет борьбы с раком мозга. Стало известно, что она умерла в хосписе на руках у супруга, фигуриста Петра Чернышёва.

Ранее Татьяна Буланова рассказала, почему не хочет переезжать в Москву.