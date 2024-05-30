"Молодая и непосредственная": как Заворотнюк проходила пробы на роль в "Моей прекрасной няне"

В Сети появилось архивное видео проб актрисы Анастасии Заворотнюк на роль в сериале "Моя прекрасная няня". Ролик опубликовал Telegram-канал Mash.
Сообщается, что продюсеры проекта рассматривали на роль няни Вики 200 претенденток, при этом Заворотнюк прослушивалась одной из первых. Тогда она смогла зацепить команду своей непосредственностью.
К моменту съёмок артистка прошла курс комедийных актрисы и предложила добавить своему персонажу "говор".
Анастасия Заворотнюк скончалась на 54-м году жизни после пяти лет борьбы с раком мозга. Стало известно, что она умерла в хосписе на руках у супруга, фигуриста Петра Чернышёва.
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