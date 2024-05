Татьяна Буланова не хочет переезжать в Москву вслед за молодым супругом

Певица Татьяна Буланова в беседе с "Телепрограммой" призналась, что не хочет переезжать в Москву.

