Татьяна Буланова не хочет переезжать в Москву вслед за молодым супругом

Певица Татьяна Буланова не хочет переезжать в Москву

Певица Татьяна Буланова в беседе с "Телепрограммой" призналась, что не хочет переезжать в Москву.

Фото: youtube.com by канал Новости Шоу-Бизнеса | Total ShowBiz is licensed under public domain

Буланова отметила, что и ей, и её мужу часто приходится бывать в Москве, однако перебираться в столицу насовсем исполнительница не желает.

"Уже с 1995 года, когда у меня появилось своё жилье в Москве, я пыталась предпринять попытки переезда в Москву. Но я настолько люблю свой родной Петербург, что, по крайней мере пока, не планирую куда-то переезжать", — рассказала она.

По её словам, порой, если графики совпадают, то они с мужем пересекаются в Москве. Но на постоянной основе семейная пара проживет в Петербурге.

Татьяна Буланова в прошлом году сыграла свадьбу с бизнесменом Валерием Рудневым, который на 19 лет её моложе.

Ранее Валерия вспомнила историю про Анастасию Заворотнюк, которую узнала лишь 17 лет спустя.