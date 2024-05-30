"Я просто обомлела": Валерия поделилась историей про Анастасию Заворотнюк, о которой узнала лишь спустя 17 лет

Певица Валерия поделилась в личном блоге историей о том, как спустя 17 лет выяснила, что в одном из её клипов снималась актриса Анастасия Заворотнюк в студенчестве.
Валерия узнала об этом от самой Заворотнюк примерно 15 лет назад.
"Я просто обомлела. Один из первых моих роликов режиссёр Степан Михалков снял на сцене МХАТ и для участия в массовых сценах пригласил студентов выпускного курса, среди которых была Настя Заворотнюк", — стала вспоминать артистка.
По её словам, она сразу же вспомнила Заворотнюк, но решила пересмотреть клип и убедиться. Она считает, что постановщик клипа выбрал самую красивую девушку.
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