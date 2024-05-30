"Я просто обомлела": Валерия поделилась историей про Анастасию Заворотнюк, о которой узнала лишь спустя 17 лет

Певица Валерия узнала 17 лет спустя, что в её клипе снималась Заворотнюк

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Певица Валерия поделилась в личном блоге историей о том, как спустя 17 лет выяснила, что в одном из её клипов снималась актриса Анастасия Заворотнюк в студенчестве.

Фото: instagram.com by личный аккаунт певицы Валерии в Инстаграм is licensed under public domain

Валерия узнала об этом от самой Заворотнюк примерно 15 лет назад.

"Я просто обомлела. Один из первых моих роликов режиссёр Степан Михалков снял на сцене МХАТ и для участия в массовых сценах пригласил студентов выпускного курса, среди которых была Настя Заворотнюк", — стала вспоминать артистка.

По её словам, она сразу же вспомнила Заворотнюк, но решила пересмотреть клип и убедиться. Она считает, что постановщик клипа выбрал самую красивую девушку.

Анастасия Заворотнюк скончалась в ночь на 30 мая 2024 года спустя пять лет борьбы с раком мозга.

Ранее продюсер Сергей Дворцов рассказал, стоит ли ждать возвращения группы "Сплин".