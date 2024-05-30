"Сами себя похоронили": стоит ли ждать возвращения группы "Сплин" после скандала

Музыкальный продюсер Сергей Дворцов в разговоре с порталом "Страсти" заявил, что группа "Сплин" может полностью исчезнуть с российской эстрады из-за скандальных заявлений про СВО и Россию.
Шоумен напомнил, что артисты позволили себе нелицеприятные высказывания, тем самым показав публике своё истинное лицо.
"Нужно было думать, прежде чем что-то говорить, находясь здесь, в России, при такой нелегкой обстановке", — посоветовал продюсер.
Сергей Дворцов рассказал, что в России у музыкантов были неплохие гонорары — до семи миллионов рублей за концерт. Таких сумм в Европе они точно не увидят.
В завершение он отметил, что ждать их возвращения точно не стоит, уже совсем скоро они пропадут с медийных радаров насовсем.
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