"Сами себя похоронили": стоит ли ждать возвращения группы "Сплин" после скандала

Продюсер Дворцов посоветовал на надеяться на возвращение группы «Сплин»

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Музыкальный продюсер Сергей Дворцов в разговоре с порталом "Страсти" заявил, что группа "Сплин" может полностью исчезнуть с российской эстрады из-за скандальных заявлений про СВО и Россию.

Фото: youtube.com by канал MTV Russia is licensed under public domain

Шоумен напомнил, что артисты позволили себе нелицеприятные высказывания, тем самым показав публике своё истинное лицо.

"Нужно было думать, прежде чем что-то говорить, находясь здесь, в России, при такой нелегкой обстановке", — посоветовал продюсер.

Сергей Дворцов рассказал, что в России у музыкантов были неплохие гонорары — до семи миллионов рублей за концерт. Таких сумм в Европе они точно не увидят.

В завершение он отметил, что ждать их возвращения точно не стоит, уже совсем скоро они пропадут с медийных радаров насовсем.

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