Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Уход за шеей и декольте: советы эксперта по правильному уходу за деликатной зоной
В Сети нашли архивное видео с проб Заворотнюк на роль в «Моей прекрасной няне»
Sun: из Азии и Африки в Европу проникли смертоносные клещи рода Hyalomma
Владимир Путин запретил списание долгов с пенсий
Россиянам назвали домашнее животное, которое поможет следить за красотой
Готовим жаркое из свинины с зелёным луком
Юрист, соавтор конституции Украины, подтвердил факт узурпации власти Зеленским
Тополиный пух может вызвать раздражение дыхательных путей
Тюльпан Бруклин: роскошный представитель поздних сортов
"Вика, мигни": Анфиса Чехова высмеяла Викторию Боню в Каннах

Телеведущая Анфиса Чехова пошутила над Викторией Боней в Каннах

0:58
Шоу-бизнес

Телеведущая Анфиса Чехова в личном блоге высмеяла внешний вид блогерши Виктории Бони на Каннском кинофестивале. Артистка обратила внимание на грустный взгляд коллеги.

Телеведущая Анфиса Чехова пошутила над Викторией Боней в Каннах
Фото: instagram.com by Личный аккаунт Анфисы Чеховой в Инстаграм is licensed under public domain

Чехова предложила Боне дать знак, если её удерживают в Каннах против воли.

Виктория Боня смогла прилететь на 77-й Каннский кинофестиваль 22 мая. Она посетила несколько мероприятий и увиделась с различными зарубежными знаменитостями. Так, она похвасталась тем, что ей сделала комплимент супермодель Белла Хадид.

Также Боня опубликовала совместный снимок со звездой турецкого сериала "Постучись в мою дверь" Ханде Эрчел.

При этом в один из дней блогерша вышла на красную ковровую дорожку в розовом платье с перьями, чем рассмешила журналистку Ксению Собчак.

Ранее Катя Лель заговорила об уходе в монастырь.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Принц Уильям появился с Кейт Миддлтон в Уэльсе

Принцесса перестала появляться на публике после сообщения о раке.

В Сети появилось ранее неопубликованное фото Кейт Миддлтон
Татьяна Брухунова показала шикарную квартиру
Жена Евгения Петросяна показала интерьеры роскошной квартиры: "Ничто на свете не вечно"
50 миллионов за ночь: Боня отказалась от предложения миллиардера
Где лучше сажать перец на дачном участке: в тени или на солнце
Дружба пса и кролика, игра ягуара с детьми: тайны в поведении животных Сергей Лебедев НАТО и Киев готовят "второй фронт" к сентябрю, но всё рухнет гораздо раньше Дмитрий Плотников Россия готовит десант в Одессу, предупреждают западные разведки Любовь Степушова
Проверенный способ для гортензии: примените кофейную гущу
С тлёй на смородине можно справиться быстро: обработайте кусты этими средствами без "химии"
Американцы высоко оценили "Брата 2" и остались недовольны только одним моментом
Американцы высоко оценили "Брата 2" и остались недовольны только одним моментом
Последние материалы
Пленные ВСУшники пожаловались на плохие условия службы
Продюсер Дворцов посоветовал на надеяться на возвращение группы «Сплин»
Цены на автомобили изменились в мае: какие модели подорожали и подешевели
Пять главных ошибок, которых следует избегать с мокрыми волосами
Телеведущая Анфиса Чехова пошутила над Викторией Боней в Каннах
Вот советы для работы летом в огороде
Россияне связали рост зарплаты с качеством своей работы
Песков прокомментировал независимую позицию Венгрии в Европейском союзе
Ветеринары назвали запретные для собак продукты
Вывоз зерновых из России достиг максимальных объемов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников