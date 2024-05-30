"Вика, мигни": Анфиса Чехова высмеяла Викторию Боню в Каннах

Телеведущая Анфиса Чехова в личном блоге высмеяла внешний вид блогерши Виктории Бони на Каннском кинофестивале. Артистка обратила внимание на грустный взгляд коллеги.
Чехова предложила Боне дать знак, если её удерживают в Каннах против воли.
Виктория Боня смогла прилететь на 77-й Каннский кинофестиваль 22 мая. Она посетила несколько мероприятий и увиделась с различными зарубежными знаменитостями. Так, она похвасталась тем, что ей сделала комплимент супермодель Белла Хадид.
Также Боня опубликовала совместный снимок со звездой турецкого сериала "Постучись в мою дверь" Ханде Эрчел.
При этом в один из дней блогерша вышла на красную ковровую дорожку в розовом платье с перьями, чем рассмешила журналистку Ксению Собчак.
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