"Вика, мигни": Анфиса Чехова высмеяла Викторию Боню в Каннах

Телеведущая Анфиса Чехова пошутила над Викторией Боней в Каннах

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Анфиса Чехова в личном блоге высмеяла внешний вид блогерши Виктории Бони на Каннском кинофестивале. Артистка обратила внимание на грустный взгляд коллеги.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Анфисы Чеховой в Инстаграм is licensed under public domain

Чехова предложила Боне дать знак, если её удерживают в Каннах против воли.

Виктория Боня смогла прилететь на 77-й Каннский кинофестиваль 22 мая. Она посетила несколько мероприятий и увиделась с различными зарубежными знаменитостями. Так, она похвасталась тем, что ей сделала комплимент супермодель Белла Хадид.

Также Боня опубликовала совместный снимок со звездой турецкого сериала "Постучись в мою дверь" Ханде Эрчел.

При этом в один из дней блогерша вышла на красную ковровую дорожку в розовом платье с перьями, чем рассмешила журналистку Ксению Собчак.

Ранее Катя Лель заговорила об уходе в монастырь.