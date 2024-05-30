Общающаяся с инопланетянами Катя Лель заговорила об уходе в монастырь

Певица Катя Лель в беседе с NEWS. RU призналась, что не готова отказаться от мирской жизни и уйти в монастырь.
При этом артистка не осуждает тех людей, которые принимают решение закрыться в такого рода учреждениях. По её словам, это личный выбор каждого человека.
"У каждого есть своё просветление, у каждого есть своё время осознанности", — подчеркнула исполнительница.
Катя Лель видит своё призвание в том, чтобы с помощью своей профессии помогать людям "настраивать сознание на новые частоты звука".
Певица неоднократно заявляла о том, что может общаться с инопланетянами. Так, по её словам, один из пришельцев украл у неё зубы.
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