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Общающаяся с инопланетянами Катя Лель заговорила об уходе в монастырь

Певица Катя Лель не готова уйти в монастырь

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Шоу-бизнес

Певица Катя Лель в беседе с NEWS. RU призналась, что не готова отказаться от мирской жизни и уйти в монастырь.

Певица Катя Лель не готова уйти в монастырь
Фото: youtube.com by канал Ляйсан Утяшева is licensed under public domain

При этом артистка не осуждает тех людей, которые принимают решение закрыться в такого рода учреждениях. По её словам, это личный выбор каждого человека.

"У каждого есть своё просветление, у каждого есть своё время осознанности", — подчеркнула исполнительница.

Катя Лель видит своё призвание в том, чтобы с помощью своей профессии помогать людям "настраивать сознание на новые частоты звука".

Певица неоднократно заявляла о том, что может общаться с инопланетянами. Так, по её словам, один из пришельцев украл у неё зубы.

Ранее многодетная мать Мария Порошина появилась на публике с обручальным кольцом.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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